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Özgür ARAS Özgür ARAS
  • 31 Ekim 2021, Pazar

İstanbul geceleri

İstanbul'un gece hayatı bitmek bilmez. Beşiktaş, Beyoğlu, Taksim, Bomonti, Etiler, Kadıköy ve daha nice semt ve bölgelerde birçok eğlence mekanı barındırır bu kalabalık ve büyük şehir. Aynı zamanda gece kulüpleri ile de ünlü olan İstanbul, her çeşit eğlenceye ev sahipliği yapar. İstanbul'da bu kış sezonu tavsiye edilebilecek birkaç gece kulübünü sizin için bu hafta tek tek gezdim.
Geçen yılın olduğu gibi bu yılında en popüler mekanı Wu Bomonti, Uzak Doğu mutfağının lezzetlerini bulabileceğiniz bir restoran olmasının yanı sıra akşam yemeğinin ardından adres değiştirmeden eğlenebileceğiniz bir mekan. Yüksek tavanlı ferah ambiyansında vakit geçirmek istiyorsanız, rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeminizi öneririm. Özellikle cuma ve cumartesi akşamlarında hayli yoğun oluyorlar.
Akatlar, Beşiktaş bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerin başında Maria's Restaurant (Maria'nın Bahçesi) geliyor. Ege otları deyince değişilmez adres Maria'nın Bahçesi.
Maria eski Rum lezzetlerini yaşatmaya çalışan, balık ve deniz mahsulleri de restoranında mutlaka olan İstanbullu bir Rum olan Maria Ekmekçioğlu'nun mekanı. Maria's Restaurant'ın üst katını oğlu Yamas Bar adıyla açtı.
Kokteyl Bar diyebiliriz. Hafta sonları eğlenmek ve dans etmek isterseniz tam yeri.
Klein Entertainment bünyesinde yer alan Phonix, Klein grubun İstanbul'daki ana kulübü konumunda.
Sahip olduğu 2.500 kişilik kapasitesiyle dünyadaki büyük segment kulüplerin Türkiye'deki en önemli örneklerinden bir tanesi. Phonix ağırlıklı olarak elektronik ve tekno müzik konsepti ile Maslak'ta misafirlerini ağırlıyor.
Uzun yıllardır İstanbul'u eğlendiren mekan bu sezonda bu misyonundan ödün vermiyor.
İstanbul ve Bodrum yeme, içme ve eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran Jüpiter Grup yine iddialı bir mekan açtı. Taksim Ceylan Intercontinental Otel'in içinde hizmet veren mekanları People'ı, Ginzia ismiyle, kendinizi Meksika'nın ünlü eğlence merkezi Tulum'da hissedeceğiniz bir mekana çevirmişler. Afro House müziklerin çaldığı, menüsü Uzakdoğu ağırlıklı olan Ginzia, şehrin en iddialılarından biri olacak gibi gözüküyor.
Türkiye'de eğlencenin lokomotifi olan ve yenilikleriyle sektöre yön veren Cahide Palazzo Harikalar Diyarı, İstanbul Ağaoğlu Maslak 1453'te açıldı.
Geçen sene hazırlıkları bitmişti ama pandemi dolayısı ile kapılarını açmamıştı.
Geçen hafta öyle bir açılış yaptılar ki.
Gerçekten eğlenmeyi seviyorsanız Cahide Palazzo Harikalar Diyarı'nı görmelisiniz. Dekoru, Showları, lezzeti ayrı ayrı başarılı.
Çarşamba gecesi Gülşen sahne aldı… Tanıdığımız o kadar sima o gece oradaydı ki. Gülşen de öyle bir repertuvar hazırlamış ki müşteriler eğlenirken Gülşen ve orkestrası da çok eğlendi.
Görkemli mimarisiyle ve ambiyansıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başaran bir mekan olmuş. Dünyanın en ünlü şov ekibi olarak kabul edilen Cirque Du Soleil'den gelen dansçıların şovu ve daha pek çok şovlarıyla sezonun en çok konuşulan eğlence mekanı olacağını şimdiden söylüyorum.

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