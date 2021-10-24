Olan çocuğa oldu!
İzlemeye çalıştım o görüntüleri.
İçim sızladı. Hep yorumlarda orada çocuklarının da olduğu yazılmış. Ben o bağırtıya çağırtıya öyle alıcı gözle izleyemedim. Videoda Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat atıyor. Aktan, ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü parçalıyor. Özcan Deniz aralarda sakin aralarda öfkeli. Eğer orada o çocuk varsa… Ahh nasıl yapabiliyorlar bunu o çocuğa? Gerçekten o mahkeme günü gidip ikisinin de yakasına yapışıp neden diye bağırmak istiyorum yüzlerine.
Kavga gürültü içinde büyümek çocukların sağlıklı gelişimini büyük oranda zedeleyecektir. "Ebeveynleri ayrılan her çocuk büyük zorluk yaşayacak, ruhsal ya da fiziksel olarak hırpalanacak." Lütfen örnek olsanız kendi içiniz de halletseniz daha sakin bir yöntem denesiniz?
Ne Özcan Deniz'e ne Feyza Aktan'a üzülüyorum. Aralarında para ile pulla ilgili açılmış bir dava da yokmuş anladığım kadarıyla. Sadece çocuk üzerinden kavgaları devam ediyormuş.
Bakın mışlı muşlu cümleler kurduruyor ileride o çocuğun önüne çıkacak onca kötü hikaye bırakıyorlar.
*****
AVM ÇILGINLIĞI
Geçen hafta arkadaşıma kıyafet bakmak için şöyle bir alışveriş merkezlerini turladım. O kadar kalabalıktı ki sizlere anlatmam mümkün değil.
Avrupa'nın en çok alışveriş merkezi bulunan şehri olan İstanbul'da gün geçtikçe yeni bir AVM'nin daha inşaatına başlanıyor.
Büyük bir çılgınlıkla yükselen alışveriş merkezleri sayesinde, İstanbullular için birçok seçenek ortaya çıkmaya başladı.
İnsanlar daha çok oturduğu eve yakın olan ve toplu ulaşım güzergahlarına yakın olan popüler AVM'leri tercih etse de, bazı büyük alışveriş merkezleri uzakta olsalar dahi kalitelerinden dolayı çok fazla ilgi görüyor.
Dolaştığım her alışveriş merkezi doluydu hani aralarından biri boş olsa diyeceğim ki oraya özel.
İnanın öyle değil. Daha çok yabancılar vardı. Ellerinde torba torba. Hatta genç bir arkadaş bir mağazanın önünde sanırım ailesini bekliyordu elinde telefonuyla oynarken gözüme torbaların çokluğu çarptı. Aynı markanın benim gözümün ucuyla saydığım 20 torbası vardı… Türkiye'deki her vatandaş bir yılda otuz defa AVM'ye gitmiş araştırmalara göre.
İstanbul'da Akasya Alışveriş Merkezi dünyada Birleşik Arap Emirlikleri Al Ain'de bulunan Bawadi Alışveriş Merkezi, hem cinslerinin bir adım önünde yer alarak dünyanın en pahalısı olmuş.
*****
SÜPER KAHRAMAN
Türkiye'de de ilgiyle izlenen Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi dünya çapında dizilere imza atan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth, Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni için İstanbul'a geldi.
Son olarak Marvel'ın Agents of SHIELD dizisini çeken Roth, yakında çekimleri başlayacak olan iddialı projenin yönetmen koltuğuna oturdu. Yoğun hazırlıkları süren projenin yapımcıları Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş.
Hazırlıkları 5 yılı aşkın süredir devam eden proje, alanında uzman uluslararası ve yerli isimlerden oluşan ekiplerle Marvel ve DC evrenlerine rakip olarak seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Mitolojisi ve arka planı 1200 yıllık bir zaman dilimine yayılan T-World Evreni'nin süper kahramanları, çevre sorunları, savaşlar, salgın hastalıklar gibi felaketlerle bir yıkıma doğu giden dünyada, daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecekler.
Türk yapımcılarının imza attığı bu proje beni çok mutlu ediyor.
Şansları bol olsun…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sahne adabı 17 Ekim 2021, Pazar Geçen haftanın en çok konuşulan olayı bu yıl 58'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde yaşandı. Ulusal...
- Ural’ın talihsiz açıklaması 10 Ekim 2021, Pazar Her yaşın ayrı bir güzelliği var deniyor ya ne yalan söyleyeyim yaşlanmak istemiyorum. Hele ki Özdemir Erdoğan'ın...
- Bravo Sayışman 03 Ekim 2021, Pazar 20 yıldan fazla aynı sektördeyiz, en sevdiğim adamlardandır Tolgahan Sayışman... Duruşunu kariyer planlamasını...
- Yalı satışı hızlandı 26 Eylül 2021, Pazar Dün çok yakın arkadaşlarım Gülçin Gönül ve Safiye Gönül ile bir araya geldim. İstanbul'da sanat, sosyete ve iş...
- Taklitler aslını yaşatır 12 Eylül 2021, Pazar SON günlerde Çağlar Çorumlu'nun Zeki Müren'i canlandırdığı reklam çok konuşuldu. Bazıları Zeki Müren bu reklamı...