Son moda Neslihan

HER dönem bazı dizi karakterlerinin ya da ünlülerin eşyaları, tarzları izleyici tarafından fazlasıyla ilgi görüp trend olmuştur. Bir zamanlar, Asmalı Konak dizisinde "Dicle'nin sürmesi" ya da Aşk-ı Memnu dizisinde "Firdevs Hanım'ın gömlekleri", Dadı dizisinde "Gülben Ergen'in bornozu" ya da Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Yüzüğü'' gibi... Bir de Kenan Doğulu'nun taktığı güneş şeklinde kolyeyi unutmak mümkün değil tabii ki... Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Son zamanlarda da çevremdeki tüm kadınlardan Neslihan Atagül'ün dalgalı saçlarını duyar oldum.

Atagül'ün rol aldığı dizisinde hayat verdiği Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki uzun saçlı kadınların favorisi haline gelmiş durumda. Eskiden kadınlar bir estetikçiye ünlü bir starın fotoğrafıyla gider ve benzemek istedikleri bölgeleri sıralardı... Şimdi kadınların kuaförlerine Neslihan Atagül Doğulu'nun fotoğraflarını gösterip, saçlarına onunki gibi dalgalar istemesi popüler olmuş. Laf aramızda TV dünyasından ya da cemiyet hayatından bazı popüler ünlü kadınların bile, bu saç modelini yaptırmak istediğini duydum.

YAZIN HİTLERİ BELLİ

Yeni normal süreçte şarkıcılar da yaz için planlarını yapmaya başladı. Ve her ne olursa olsun bu yazın tadına da eski yazlarda olduğu gibi yine müzikle varılacak. Yaz hitlerine şöyle bir baktım ve sıraladım.

Edis 'Martılar', Hande Ünsal 'Gönder Gelsin', Simge 'Sevmek Yüzünden', Derya Uluğ 'Kanunlar Gibi', Tuğba Yurt 'Benim O', Yalın 'Yaz Gülü' aklıma ilk gelen şarkılar… Hadise 'Hay Hay', Berksan 'Romantik' bence bu yaz iyi gidecek. Berkay bir şarkı hazırladı 'Karnaval' adı. Yazın çok dinleyeceksiniz bu şarkıyı. Demet Akalın, yeni şarkısı "Bi Daha Bi Daha" ile geleneğini bozmadı.

Yaz demek Demet Akalın şarkısı demek. 3 ayrı version ile karşımızda ben en çok slow olanı sevdim.

Enes Yolcu ile yaptığı düet çok ses getirecek. Simge, Deniz Seki, Kubat, Hakan Altun, Bilal Sonses, Ziynet Sali, Hande Ünsal, Manga ve daha hatırlayamadığım isimler Emrah'ın 40. Yıl albümü için bir araya geldi. Şarkıların çoğu tamamlanmak üzere. Benim de sabırsızlıkla beklediğim bir albüm.