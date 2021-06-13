Denizler doldu
TÜRKİYE'DE Covid-19 salgını nedeniyle birçok turizm kolu sekteye uğrarken kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tatil anlayışı da değişti. Yerli turistlerin, bu yaz tatil tercihlerinde değişikliğe giderek izolasyonun en üst düzeyde olduğu yat turizmine yönelmesiyle mavi tur pazarına ilgi arttı. Salgın tatil alışkanlıklarını değiştirdi ve bom olan otellerin yerini yatlar aldı.
Denizler, geçen yıldan daha fazla lüks yatlarla dolmaya başladı.
Tekne turizmi yapan yakın arkadaşım kapasitesi 4 kişi ile başlayan ve 30 kişiye kadar çıkan teknelerin doluluğunun, Mayıs ayı öncesi ile sonrası arasında ciddi farklılık gösterdiğini söyleyip; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında teknelerin hızlı şekilde dolduğunu anlattı. Bunun nedeni de tatile çıkmak isteyenlerin yat turizminin daha hijyenik ve güvenli olduğuna inanmaları… Bu sene ilk defa mavi tur yapanların sayısı çok fazlaymış mesela.
Yatlarda da doğal olarak kişi sınırlamaları bulunuyor ve örneğin 10 metrelik bir yat içerisinde 5 kişilik aileye izin veriliyor. Yatın büyüklüğüne göre sayı da değişkenlik gösterirken, insanların yatlara yönelmesinin sebeplerinin en başında izole bir hayat geliyor. Bu sayede insanlar rahatlıkla izole olup, güvenle tatillerini geçirebiliyor ve kalabalığa girmek zorunda kalmıyorlar.
Hal böyle olunca milyon dolarlık yüzen saraylar dikkat çekmeye başladı.
Denizin açıklarında irili ufaklı yüzlerce tekne görsel şölen sunarken bir yarış da var.
Bunların bazıları o kadar ihtişamlı ki.
Yüzen saray demek gerekir onlara.
Günlük ya da haftalık kiralanabilen orta halli yatların günlüğü 3 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor.
Corona tedbirleri yine günlük kiralanan teknelerde de geçerli… Yat kaptanı ve ekibi tarafından karşılanan misafirler, ateşleri ölçülerek yata alınıyor.
Sosyal mesafenin sınırlı olduğu iç kabinlerde maske takmalarına yönelik uyarılan misafirler, güneş banyosu sırasında ise maskelerini bırakıp bronzlaşıyor.
Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri sırasında personelin tamamı maskeli ve eldivenli hizmet veriyor.
Yemekler ise önceden paketli şekilde hazırlanarak, müşteriye servis ediliyor. Yat içinde tek kullanımlık havlular ve bardaklar tercih ediliyor.
Dünyanın en zengin iş adamlarının, ünlü yıldızların yatlarının da dünyanın her yerinde denizin açıklarına demir attığı görüldü.
Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar olan ve Jennifer Lopez, Heidi Klum ile Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan mega yat "Cloudbreak" yatı için bu yıl rezervasyon yaptırmak imkansız; çünkü her gün dolu!
Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan yıllardır yatlarıyla tatil yapıyor… Bensu Soral ile Hakan Baş, Burcu Esmersoy da her yıl olduğu gibi bu sene de kısa süreli olsa da teknede tatil yapacak…
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