Çeşme cep yakıyor

1 Temmuz itibariyle yeni dönem resmen başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sona erdi… Eğlenmeyi özlemişiz gördüğüm kadarıyla… Ne yalan söyleyeyim ben de çok özledim. Tüm mekanlar doluydu.

Ben yasakların kalktığı ilk gün Çeşme Alaçatı'daydım. Yıllardır gelirim Çeşme'ye çok kalabalık gördük ama bu defa başkaydı. Rezervasyon olmadan bir yere girmek mümkün değildi. Canlı müzik yapan mekanların hepsinde birbirinden ünlü isimler sahne aldı.

Kenan Doğulu, Berkay, Sakiler aklıma ilk gelenler. Hepsi saat 21:00'de sahneye çıkıp saat 00:00 kuralına uydu. Ruhsat saati ileriyi gösteren mekanların çoğu da bu kuralı bozmadı benim gördüğüm kadarıyla.

İnsanların tek şikayeti mekanlardaki ücretler… Çok pahalı olduğu konuşuluyor. Canlı müzik dinlemeye gidenler ilk gece mekanlarda kişi başı bin 500 TL-5 bin TL arasında hesap ödedi.

Fiyatlar sahne yakınlığına ve yiyecek içecek sınırlamasına göre değişiyor tabii.

Hande Yener, Yıldız Tilbe, Gülşen, Deniz Seki, Cem Adrian, Serkan Kaya, Hande Ünsal gibi isimler bu yaz Çeşme'de dinleyenleri ile buluşacak.

YENİ NESİL STARLAR

Her yaz vardır ya "Bu sene Bodrum mu, Çeşme mi trend olacak?" sorusu. Ben "Yazın şampiyonu Bodrum olur" diyordum. Ancak yeni nesil popüler insanların tercihi sanırım Çeşme olmuş. Rıza Kocaoğlu, Doğa Rutkay, Enis Arıkan, İrem Derici, Melisa Doğu, Esra Ruşan, Merve Dizdar, Yılmaz Vural, Özlem Yıldız, Fettah Can, Cansu Can, Survivor'ın bu seneki yarışmacıları benim karşıma çıkan isimlerdi.

İsmini bilemediğim kendi kitleleri olan birçok oyuncu, sosyal medya fenomeni ile karşılaşabiliyorsunuz. Bu yazın en çok magazin fotoğrafları Çeşme'den çıkar.

Yeni nesil starlar, halkla iç içe.

Eski star kafası yok onlarda. 80'ler ve 90'lardaki starlar kendilerini evlere kapatırlardı. Bir ev içinde ev ahalisiyle zaman geçirirlerdi.

Yeni nesil anın tadını çıkarıyor.

Helal olsun onlara… Kendilerini gören hayranlarıyla selamlaşıyorlar, gelen fotoğraf isteğini hiç geri çevirmiyorlar.