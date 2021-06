Yüreği büyük Serçe

CORONAVIRÜS salgını tüm dünyada sahne sanatlarını olumsuz etkiledi. Dünya genelinde birçok müzisyen, geçtiğimiz Mart ayından bu yana sahneye çıkamıyor.

Konser salonları, sahneler, kayıt stüdyoları kapatıldı, albüm çalışmaları sekteye uğradı, konserler iptal edildi ya da ertelendi.

Bireysel olarak herkes bir şeyler yazdı, çizdi… Ama kimse bir araya gelip sesini duyurmadı.

Bu yaşananlarda bile ego devreye girdi. Laf kalabalıklığı dolaştı ortada. Bu işe gönül koyan, ekmeğini sadece bu işten kazananlar bir araya gelseydi sesleri duyulurdu diye düşünüyorum.

Sezen Aksu, birçok insan için o kadar çok şey ifade ediyor ki... Acımızda, mutluluğumuzda, gözyaşımızda hep onun şarkıları var. Nam-ı diğer Minik Serçe, 70'li yıllardan bu yana birçok insanın hayatına kendi imzasını taşıyan yüzlerce şarkıyla dokundu, dokunuyor ve işin aslı dokunmaya devam edeceğe de benziyor.



Kayıtlı 400'ü aşkın şarkısını müzik yapmak, üretmek isteyen herkes için ücretsiz kullanıma açtı Sezen Aksu… Müzik susmasın, üretim durmasın, meşgul olsunlar diye… Eğer sözü ve müziği bir Sezen Aksu şarkısı okumayı arzularsanız ister dijital platformlarda, ister basılı olarak isterseniz de YouTube kanalınızda edisyon şirketinden izin almak şartı ile okuyabiliyorsunuz.

Ünlü ya da yeni bir isim diye bir ayrımı da yok. Müzik yapmak isteyen herkese açık repertuvarı.

Bence her müzik yapanın istediği bir şeydir Sezen Aksu şarkısı söylemek. Sezen Aksu şarkılarından birini seçmek her ne kadar zor olsa da dillerden düşmeyen bir şarkısı hayatınızın yönünü değiştirecektir.

2020 yılının son yarısından beri bu geçerli. Yavaş yavaş duyuyor müzisyenler...

Mesela farklı ses rengiyle olduğu kadar söylediği şarkılarla müzik severlerin dikkatlerini üzerine çeken Cem Bekar, 15 ayrı Sezen Aksu şarkısından oluşan "Yolculuk" isimli albümü ile kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Müzik listelerinde kendisini gösteren Cem Bekar, Aksu'nun, 'Aldırma Deli Gönlüm', 'Beş Çayı', 'Gidemem', 'Güle Güle', 'Mış Gibi', 'Perişanım Şimdi', 'Tükeneceğiz', 'Yazık', 'Yol Arkadaşım' şarkılarının yer aldığı albüm müzikseverlerde tarafından tam not aldı.

Dediğim gibi bu şarkılar için Sezen Aksu'nun edisyon şirketi hiçbir ücret almadan sadece kullanımına izin verdi.

İnsan bir şey yapmak isteyince sessiz sedasız neler yapabiliyor, kalplere nasıl dokunabiliyor; işte en iyi örneği… 45 yılını müziğe vermiş Sezen Aksu böyle bir dönemde bence tüm müzisyenlere moral oldu, çok da dua aldı...