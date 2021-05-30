Yatırımda sınır aştılar!

İş, sanat ve sosyete dünyası sadece ülkemizde değil yurt dışında da ev sahibi olmaya meraklı. Bazı isimlerin yatırım amacıyla bazı isimlerin ise kendilerine alternatif bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla yurt dışında evleri bulunuyor. İşleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan ünlüler, yatırımlarının çoğunu gayrimenkule yapıyorlar. Kimi oturmak, kimi de yatırım amacıyla yurt dışına yönelirken, dünyanın en lüks yerlerinde ev almayı tercih ediyor.





İLK SIRADA AMERİKA

Özellikle ABD'nin en ünlü şehri New York, bir hayli revaçta. ABD'nin kumsallarıyla ünlü tatil beldesi Miami ve Los Angeles da ünlü isimlerin ev satın almak için rağbet ettiği yerler arasında ilk sıralarda geliyor İngiltere'de evi olan birçok isim de var.

Türkiye'deki ünlülerin buradaki gözdesi ise emlak fiyatlarının en pahalı olduğu şehir, Londra...



Son dönemde Dubai'den ev alanlar arasında da birçok tanıdık isim var.

Ama son yılların asıl gözdesi Yunanistan'da ev almak… Hemen her gün yeni bir zengin ya da ünlünün komşumuz Yunanistan'da ev aldığını duyuyorum. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarında ev fiyatları da en az 250 bin euro…





KOMŞU'YA TALEP ÇOK

Yunanistan'da evi olan isimler Ozan Güven, Gülse Birsel Cengiz Abazoğlu, Halit Ergenç ve Bergüzal Korel çifti… Sibel Can'ın ABD Miami'deki evini bilmeyen yoktur. Sibel Can'ın yeni komşusu Seda Sayan; en eski komşusu da ünlü oyuncu Perran Kutman. Volkan Konak da ABD'de evi olan isimler arasında.

Hülya Avşar'ın ve Haluk Bilginer'in tercihi İngiltere… Mustafa Sandal'ın da Londra'da evi bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Paris'te bir evi bulunuyor… Yakışıklı oyuncunun son günlerde Hollanda'da da bir ev aradığı konuşuluyor.