Bodrum muhtarsız kaldı

YILLARDIR Bodrum'da yaşıyorum… Çocukluğum yaz kış orada geçti. Okula da orada gittim; sonra Ankara, ardından İstanbul. Şimdi de yarı zamanlı İstanbul ve Bodrum arasında mekik dokuyorum. Geçen kış pandeminin ilk zamanında Bodrum'da nüfus artmıştı. Kalabalık, eski kışlara nazaran daha fazlaydı. Ama bu kış hatta şu an o kadar çok ki kalabalık… Bodrum'da yazın gördüğüm trafiğin kat ve kat fazlası var şu an. İstanbul trafiğinden daha fazla… Bir yerden bir yere gitmek zulüm artık.

EMLAK ÇILGINLIĞI

"Bodrum'da kiralar üçe katladı", "Bodrum'da satılık ev fiyatları fırladı", "Bodrum'da ev kalmadı".

Yaz sezonundan itibaren televizyonları, gazeteleri sık sık meşgul eden bu manşetlere mutlaka denk gelmişsinizdir.

Pandemi döneminin büyükşehir insanına daha izole ve doğaya yakın bir hayat tarzının değerini hatırlatması sonucu, sadece Bodrum'a değil; birçok tatlı sahil beldemize bir çeşit göç başlamıştı. Önce tatil için oteller yerine kiralık evlerin tercih edilmesi, sonra yazlıkçıların bu kez dönmemeye karar vermesi, son olarak da pandeminin en az bir yıl daha uzama ihtimalinin tüm İstanbul'u harekete geçirmesi ile Bodrum nüfusu her geçen gün artmakla kalmadı; halihazırda yeterince saçma olan Bodrum emlak çılgınlığı da fantastik bir hal almaya başladı… Geçen kış Mart ayında bir arkadaşım Bodrum merkezde 450 bin TL'ye ev aldı. O evin içinde çok ufak bir tadilat yaptırdı ve 1 milyon 650 bin TL'ye satılığa çıkardı. Ve ev satılmak üzere… Pandeminin etkisiyle yazlık evlere talep artınca fiyatlar da yükseldi. Öyle ki; villa kiraları satılık daire fiyatlarını yakaladı.

Bodrum'da lüks villaların aylık kirası 350 bin TL'yi bulurken, sezonluk kiralama 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

Ve şu an ev bulmak inanılmaz zor… Bundan ben şöyle bir şey çıkarıyorum: Bu yaz Bodrum uzun zaman sonra eski günlerini yaşayacak.

Eğlence ve yeme içme sektörü de Bodrum'a yatırım yapıyor. İstanbul'un lüks segment mekanları, bu yaz Bodrum'da.

ÇEŞME'Yİ SOLLADI

İstanbul'un popüler restoranları Papermoon ve Sunset de suşi barıyla Bodrum Loft'ta açıldı. İstanbul'un kült mekanlarından Lucca, Mandarin Oriental'de denize nazır yeni bir konseptle 'Lucca by The Sea' olarak müdavimlerini ağırlayacak. Heyecanla çalışan ekibin şahane bir iş çıkaracağına ve bu yaz DJ performanslarıyla birlikte parti konseptini de Bodrum'a taşıyacaklarına eminim. Şu andan itibaren sezon boyunca nerdeyse tüm rezervasyonları dolmuş durumda.

Bodrum'da mekanlarda bir ana yemeğin bu sezon ortalama 250 TL olması beklenirken; başlangıç ve salatalar da 100 TL'nin üstünde olacak.

Son yıllarda hep bir "Bodrum mu, Çeşme mi?" diye rekabet vardı.

Ve Çeşme önde gidiyordu. Bu sene bu rekabetin kazananı bana göre Bodrum olacak. Aklıma gelmişken 2016 yılında başlanan ve yaklaşık 2 yıldır atıl vaziyette duran yeni Bodrum Devlet Hastanesi'nin yapımı hızlandı. Bodrum'u mesken tutan onca yatırımcı, onca iş insanı bir el atıp işin bir yerinden tutup yapıma maddi olarak destek verseler keşke... Her şeyi devletten beklemesek. İmece usulü o kadar hızla biter ki.

Her şeyin başı sağlık ya. Allah kimseyi düşürmesin ama Bodrum'a gerekli bu hastane…

Güzel model, bu yazı da annesi ve iki oğluyla Alaçatı'da kiraladığı havuzlu villasında geçirecek.

Çağla'nınki gibi havuzlu villaların Alaçatı'daki sezonluk kirası 350 bin TL iken Bodrum'da bu tip havuzlu villalar aynı rakama ancak bir aylığına kiralanabiliyor.