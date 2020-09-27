Gündeş’in acı gerçeği
Şöhret basamaklarını tırmanırken her ünlü etrafında onu yönlendirenlerin sözünü dinler. Magazinin şifrelerini bilmezler ne denirse onu doğru kabul ederler. Aynısı Ebru Gündeş için de geçerli. Bu benim bildiğim ama sizlerin bilmediği doğru, yıllar sonra ortaya çıktı.
Ebru Gündeş'in meşhur olma hikayesi başladığı ilk zamanlarda dönemin en önemli magazin gazetesi Hafta Sonu'nun kapağında bir mezarın başında oturmuş Ebru Gündeş'in fotoğrafı, başlığı "Kızın artık ünlü baba" başlığı… Ama o yıllarda babası hayatta fakat böyle bir fotoğraf karesi yıllarca konuşuldu.
Aradan dediğim gibi yıllar geçti ve geçtiğimiz günlerde siroz ve koah hastası olan Remzi Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu kötüleşen 76 yaşındaki Remzi Gündeş, 18 Eylül günü hayatını kaybetti.
Ebru Gündeş, kendisini 4 yaşındayken terk ettiği için arasının açık olduğu konuşulan babasının ölüm haberini kimseye duyurmadı. İş dışında zaten hiç bir şeyi duyurmuyor kendisi.
Araları açık deniyor. Başından geçen o kötü hastalıktan sonra ardından da evlat sahibi olduktan sonra bence hayata bambaşka bakıyor Ebru Gündeş. Yakın çevresindekilerden de çok iyi biliyorum.
Babası ile can ciğer olabildiler mi bilmiyorum ama o Bakırköy'deki o meşhur dükkanını babasına alan kendisinin bakımını üstelenen yardımcının maaşını ödeyen Ebru Gündeş.
Cenaze töreni de öyle 3 kişiyle değil yaklaşık 40'a yakın dostu ile beraber kaldırılıyor babasının naaşını.
Ve herkes bir şeyler konuşurken 1993 yılındaki o mezar başındaki fotoğraf karesinin gerçeğini Ebru Gündeş'in albümünün ilk prodüktörü Raks Müzik'ten Neşe Demirkat, Uçankuş TV'de çok net anlattı. "Bizim yapım şirketinin bir promosyon çalışmasıydı o. Ebru Gündeş babası için gereken her şeyi de fazlasıyla yaptı" dedi.
Buradan anlıyoruz ki yazımın başında dediğim gibi gerçek sandığımız hiçbir şey gerçek değil…
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İBO VE DİLAN…
İbrahim Tatlıses'in, şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile arasındaki buzlar bir türlü erimiyor.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda gözyaşları içinde babası ile ilgili itiraflarda bulunan Dilan Çıtak, yılların intikamını alıyor alt metin olarak.
Bu kadar konuşuyor İbrahim Tatlıses için ama onun şarkılarından oluşan bir albüm için stüdyoda. Ya okunmasına izin vermiyorum dese.
"Siz her şeyi bilmiyorsunuz, bilemezsiniz. Ben çocuklarımın hakkında nasıl konuşurum bir baba olarak? Sadece onların anlattıklarını üzülerek dinlerim.
O zaman herkes eteklerindeki taşları döksün" diye yanıt vermiş kendisi.
Güzel sesi güzel sahnesi olan Dilan Çıtak, içsel olarak haklı bile olsa öfkesine sahip çıkmalı.
O programa konuk olma nedeni, şöhretin hızlı basamaklarını tırmanma nedeni babası İbrahim Tatlıses.
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