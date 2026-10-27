Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 11:43

Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edilen silahlı olayda emekli polis İ.B. hayatını kaybetti. İddiaya göre İ.B., kardeşinin ailesinin yaşadığı eve ateş açtıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olayda kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.