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Muş’ta toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine ateş açtı: Saldırgan öldü, 4 kişi yaralandı

Muş’ta toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine ateş açtı: Saldırgan öldü, 4 kişi yaralandı

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Muş’un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin ailesinin yaşadığı eve silahla ateş açtığı iddia edilen emekli polis İ.B. hayatını kaybetti. Olayda kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edilen silahlı olayda emekli polis İ.B. hayatını kaybetti. İddiaya göre İ.B., kardeşinin ailesinin yaşadığı eve ateş açtıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olayda kardeşi, yengesi ve iki yeğeni yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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