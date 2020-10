Ünlüler mi? fenomenler mi?

Ünlüler mi daha etkili yoksa influencer'lar mı? Siz hangisini takip ediyorsunuz? Marka iş birliklerinde hangisi, ne denli etkili?

Bence beyinde ünlülerin yeri ayrı ama yeni nesilde artık ünlülerin çok değeri kalmadı.

Marka ya da bir kişinin TV'de görülmesi, o kişi ya da markanın belirli bir güce sahip olduğunu gösteriyor.

Sosyal medya, televizyondan farklı olarak kişilerin gerçek hayatını görebilme imkanı sunan bir mecra. Özellikle sosyal medya fenomenlerinden önce hayatımızda olan TV ünlülerinin hayatlarını takip etmek, kullanıcının merakını gidermek açısından önemli bir boşluğu dolduruyor.

Durumun özeti şu; markalar artık alıcısını tanıyor ve hal böyle olunca ayrımı şöyle yapıyor. Lüks bir marka tüketeceği düşünülen TV ünlüleriyle dijital platformda daha iyi performans gösterilebiliyor. Daha geniş kitlelere hitap eden markaların ise "bu kişi benim gibi, benim kullanacağım markaları kullanır" hissiyatına sahip olan sosyal medya fenomenlerini kullanmaları daha etkin olabiliyor.

*****

İNSTADÜKKAN!

Instagram hesabından para kazanan da var sadece paylaşım yapanlar da. Para kazanmak isteyen Instagram kullanıcıları genelde butik hesap açıyor. Instagram son zamanlarda bir dükkan haline gelmiş durumda. İlgisi olan birçok kişi Instagram hesabından butik-moda hesabı açıyor ve satış yapmaya başlıyor. Hemen hemen her fırsatta karşımıza çıkan bu butik hesaplar inanılmaz paralar da kazanıyor.

İstanbul Nişantaşı sokakları da bu butiklerin doğal fotoğraf çekim stüdyolarına dönmüş durumda. Her köşe başında elinde bir fotoğraf makinası ya da telefonuyla çekim yapan ve poz veren bir model var. Bazen kaldırımda yürüyemez duruma geliyorsun. Kıyafetin her açıdan fotoğrafını çekmek için doğal ortamda model poz veriyor.

Sonra o fotoğraf karelerinden en iyileri Instagram sayfasına ekleniyor ve ürün satışa çıkıyor.

Hızlı, kolay ve maliyetsiz bir ürün pazarlama yöntemi. Bir de Instagram pazarlama tekniğini öğrendiyseniz tamamdır bu iş.

İşte biraz önce sorduğum "Ünlüler mi daha etkili yoksa influencer'lar mı?" sorusunun cevabını da vermiş oldum.

*****

'PES' DİYORUM

Eski milli futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık, her gün yeni iddialarla gündemde yer alıyor. Uzun süredir boşanma aşamasında olan ikilinin sosyal medyada yaptıkları açıklamaları okudukça dehşete kapılıyorum.

Emre Aşık'la olan evliliğinden üç çocuk sahibi olan Yağmur Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında öyle açıklamalar yapıyor ki... "İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor" derken, Emre Aşık da eski eşinin kendisini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürüyor. "Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik, tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Ailemin ve arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım" diyor.

Üç çocuğu olan bir anne ve baba yapıyor bunu dikkatinizi çekerim.

Çocuklarının geleceğini onların neler yaşayacağını düşünmeden konuşan anne ve baba.

"Pes" diyorum gazetede, sosyal medyada ve televizyonda onların birbirleri hakkında söylediklerini görünce.

O çocuklar büyüyünce şartlı öğrenme refleksiyle Allah korusun sevmeyi, aşkı böyle bir şey sanacaklar. Mutsuz büyüyorlar kavga içinde büyüyorlar aynısını sevgililerine yapacaklar. Çünkü öğrendikleri bu. Umarım o minik kalpleri bunlardan etkilenmez ve sevginin ne kadar güçlü bir şey olduğunu sevmenin sevilmenin ne demek olduğunu öğreten birileri çıkar karşılarına.

Bir an önce boşansalar ve biz de görmesek bunları…