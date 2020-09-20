Naif bir öykü
Uzun zamandır bilgisayarımın tuşları ile haşır neşirdim ama kitabımı ancak pandemi döneminde Bodrum'da kendimle baş başa kalınca bitirebildim.
"Henüz Tanışmadık", bir kadının kendini yeniden keşfetme macerası...
Sevgi ekseninde samimi ve naif bir öykü. Bazen yeniden başlamak için her şeyden vazgeçmek gerektiğini, sıradan insanların nasıl sihirli bir dünya yaratabildiğini, görünenin ardında ne kadar büyük gizler olabileceğini öğretiyor.
"Henüz Tanışmadık" sürprizli finaliyle kendini hayatın akışına bırakmayı bilenler ve asla vazgeçmeyenler için dünyada hâlâ mucizelerin var olduğunu kanıtlıyor… Kitabı yazarken Allah bana yine ilham olması için öyle birini yolladı ki.
Hayatıma dair öğretisi olsun, üreteyim, sevineyim, üzüleyim diye.
Ben her zamanki gibi şükrediyorum yaşadığım ve üretimim için.
Alır ve okursanız Henüz Tanışmadık'ı yorumlarınızı bekliyorum…
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SEBEBİ YOK!
Şiddet eylemleri sonucunda tutuklama görmek elbet sevindirici.
Şiddetin sebebi olmaz, olmamalı! Ama aynı uygulamayı kadınlara ve çocuklara yönelik fiziksel, cinsel şiddet davalarında da görmek istiyorum.
Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet sonucu bayıldığını övünerek canlı yayın yapan, onlarca şahidin şiddet, tehdit, zorla pazarlama yaptığına tanıklık ettiği kişi hale serbest. O da tutuklansın!!!
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MİNİK SİNEM
Ufak bir kız çocuğuydu tanıdığımda Sinem Kobal'ı. Gülben Ergen ve Kenan Işık ile "Dadı" dizisini çekerken onula sette tanışmıştım. Hiç değişmedi o günden bugüne. Büyüdü, şöhretine şöhret kattı ve her zaman aynı sıcaklıkta kaldı.
Anne figürü çok önemli. Sinem Kobal'ın annesi o yıllarda kızını hiç yalnız bırakmadı. Şöhret basamaklarını hızla tırmanırken kızının eğitimine ne kadar önem verdiğinin de şahidiyim.
Nedense ben onun büyüdüğünü kabul etmiyorum. Halen o ufak kız çocuğu benim için.
Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık'ta dünya evine giren ve bir kız bebek bekleyen Sinem Kobal, gelecek ay bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.
Hamilelik dönemine özel bir çekim gerçekleştirmiş. Bu çekimin ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı geçen gün.
Hamilelik yaramış, güzelliğine güzellik katmış. Doğal güzelliğiyle de göz dolduruyor.
Çok mutlu olsun kızı ve eşiyle.
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İBO ÇIKIŞI
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından şaşırtan bir çıkışta bulunmuştu. "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar.
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.
İbrahim Tatlıses'in ilk evliliğini Urfa'da yaptığı Adalet Durak'tan Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu. Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı, Işıl Çıtak'tan Dilan Çıtak, Derya Tuna ile ilişkisinden İdo, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi.
Bu paylaşımı okuduğumda bir an o çocukların yerine kendimi koydum. İçim cız etti… Neden dedim? O isimlerin yerinde olsaydım sanırım bu cümleleri kurardım. "Ben istemedim ki, benim tercihim değildi ki sizin çocuğunuz olmayı. Bunu cümleleri hak ettim mi?" diye.
Aile içinde neler yaşanır biliyorum.
Bir babanın bu cümleyi kurma nedenini de bilmiyorum ama cümlenin sahibi İbrahim Tatlıses olunca insanın kalbinde büyük bir yaraya, küskünlüğe neden oluyordur. Ben olsam işte bunu hissederdim.
Umarım kalplerini alır İmparator ne olursa olsun…
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