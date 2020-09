Nebahat Çehre…

Yaşı olmayan kadın benim için Nebahat Çehre. Her zaman bakımlı her zaman şık. Süslü püslü olmasına gerek yok. Giydiğini yakıştırıyor. O yüzden de albenisi var.

Modacı Rufat İsmayil'le kıyafetler tasarlamış kendisi. 52 parçalık bir koleksiyon hazırlamış ve kendi koleksiyonu için Beykoz Kundura Fabrikası'nda objektif karşısına geçip modellik yapmış.

Bu koleksiyonun yaşı yok. Her daim şık, alımlı ve zarif görünmek isteyen kadınlar için tasarlanmış.

18 Eylül'de önce online olarak satışa çıkacak.

Bence büyük ilgi görecektir.

Dizilere olsun günlük hayatında olsun hep dikkat çeken Nebahat Çehre yine dikkat çekecek.

*****

NUSRET BEREKETİ

Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe'nin yeni projesi bence çok ses getirecek.

Gökçe, Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Eren Yorulmazer ile sıra dışı bir gece kulubü için el sıkışmış ve hazırlıklar başlamış bile.

İstanbul-Maçka'daki Park Hyatt Hotel'i 50 milyon euro karşılığında satın alan Nusret Gökçe, otelin içine büyük bir Nusr-et konumlandıracak. Restoranın hemen yanında eski Gucci'nin olduğu yere de lüks bir gece kulübü, onun yanında da bir spor salonu yer alacak.

Böylelikle Maçka bu kışın en popüler semtlerinden biri olacak görünüyor.

Atiye sokak, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan mekanlar bu kış Nusret sayesinde daha çok iş yapar.

*****

MEKANI CENNET OLSUN

Türk sanat müziği yorumcusu Perihan Altındağ Sözeri'nin torunu moda tasarımcısı Mehmet Gündem, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Daha 54 yaşındaydı Mehmet Gündem, her ölüm erkendir ama neşe dolu etrafına pozitif enerji saçan birinin gidişi daha da üzüyor insanı.

Yerinde durmayan, gezmeyi eğlenmeyi, sevdikleriyle vakit geçirmeyi seven bir adamdı. Çok çalışkan değildi çünkü kırgınlıkları vardı duyduğum kadarıyla. Esasında üretse daha çok çalışsa onun adını daha çok duyacaktık.

Bugün sosyal medyaya baktım da dönemin ünlü modelleri o kadar güzel şeyler yazmışlar ki ardından Mehmet Gündem'in.

Ben de hep güler yüzü ile hatırlayacağım onu.

Mekanı cennet olsun…

*****

BAŞARI AVCISI

Kendine özgü tarzı ile sevilen isim Koray Avcı, 4. albümü 'Seni Çok Özlüyorum'u müzik severlerle buluşturdu. Albümün ilk çıkış şarkısı bir Sezen Aksu klasiği olan "Gidiyorum." Ben, Koray Avcı sesinden çok sevdim şarkıyı.

Koray Avcı'nın konserlerinde sıkça istek alan 'Gidiyorum', 'Kendine İyi Bak', 'Deniz Üstü Köpürür' gibi 10 sevilen şarkıdan oluşuyor albüm.

Albümde düzenlemeler Koray Avcı imzası taşıyor. Albümün enstrüman kayıtlarını ise sahnedeki müzisyenleri ile birlikte kaydetmiş.

2015 yılında ilk albümü "Aşk İle" kariyerine 'Merhaba' diyen Koray Avcı, 2016'da "Sonra Dersin ki" adlı ikinci albümünü yayınladı. 2018 Mart ayında üçüncü stüdyo albümü 'Senin İçin Değer'i müzikseverlere sunan Avcı, 2019 yılında "Kim Bilir" ve "Yuh Yuh" single'larını çıkardı. Koray Avcı, tüm yapıtlarıyla satış rekorları kırarken tüm eserleri büyük ilgi görmüştü. Eminim 'Seni Çok Özlüyorum' da aynı başarıyı yakalayacak.