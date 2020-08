Şeker çift

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Daha önce aynı dizide rol alan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un aşk yaşadığı ortaya çıktı. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin Berrin'i olarak yıldızı parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ı ben çok yakıştırdım.

Çocukluğunu bilirim desem yeridir Berk'in. Kuzenimin çocukluk arkadaşı kendisi. Ardından İstanbul'a geldi. Best Model yarışmasına girdi ve başarı elde etti. Ardından siz de onu tanıdınız başarılarıyla.

Çok iyi kalpli bir adamdır. Şöhret onu hiç değiştirmedi. Kendi dünyası vardır.

Başından bir evlilik geçti. O evlilik onu biraz yordu. Mutlulukla başlayan ilişki evlilik sonrası kabusa döndü yakinen şahittim olanlara. Tabii iki kişinin arasında ne yaşandı onlardan başka kimse bilemez ama bize yansıyan kısmını anlatmak istedim.

Ortak arkadaşları Merve Özbey'in doğum günü partisinde yıllar sonra bir araya gelmişler. Çok şeker duruyorlar umarım ikisi de birbirine iyi gelir. O kalp kırıklıkları kabuk bağlar sevgileri sayesinde…

*****

DOĞAL AŞIKLAR

Bu hafta aşklardan gidiyorum.

Bir sevindiğim aşk haberi de Merve Boluğur'dan geldi. Boluğur, geçtiğimiz günlerde yüzü gözükmeyen bir erkekle samimi bir fotoğraf paylaşınca herkes yeni bir aşkın doğduğunu anlamış ve kimle beraber acaba diye ufak ufak dedikodu yapmaya başlamıştı. Gizemli paylaşımdan saatler sonra Merve Boluğur ve sevgilisi ilk defa el ele görüntülendi ve başladı ortalık kaynamaya… Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur 2017 yılında boşanmıştı hatırlarsanız.

Boşandıktan sonra bir iki isimle anıldı ama hiçbirinde dikiş tutturamadı. Bazen olmayınca olmuyor biliyorsunuz.

Sevgilisiyle sosyal medyadan tanışmış.

Sosyal medyada kendisini uzun zamandır takip eden sevgilisi, saygısı ve emeği olan biriymiş. Kısaca Merve Boluğur, kendisini yakinen takip eden bir hayranı olan Burak Dayı ile beraber.

Şöhretler dünyasından olmayan, tanınmayanından bir sevgilisi var kendisinin.

Ben samimi buldum ikiliyi. Çokta yakıştırdım. Allah nazardan korusun.

Umarım Burak Dayı iyi gelir Merve Boluğur'a.

*****

HARBİYE'NİN YILDIZI

Aşkın ve deliliğin isimlerden biri Yıldız Tilbe… Herkesten ve her şeyden ayrı.

Her şarkısıyla insanı alıp bambaşka yerlere götüren Yıldız Tilbe'nin hayatı tahmin edebileceğiniz gibi inişlerle ve çıkışlarla dolu. Öyle ki ruh hali de bir o kadar deli dolu...

Sanırım 25 yıl olmuştur onu çok seveli.

O ilk günkü sevgim hiç değişmedi ona aradan geçen yıllarda. Kızı, rahmetli babası Ali Amca, ablası ve kuzenleri… Kalbimde ve dualarımdalar halen.

Şarkıları o şarkılardaki sözleriyle kalbimize işleyen Yıldız Tilbe, rekor kırıyor İstanbul Harbiye Açıkhava Konserlerinde… Geçen gün 3'üncü konserini verdi ve biletleri günler öncesinden tükendi. 4. günün de biletleri tükenmek üzere.

Ben bu yıl 2 defa izleme fırsatı buldum kendisini Harbiye Açıkhava sahnesinde. Üst üste daha da izleyebilirim bıkmadan usanmadan.

Kendine göre üslubu, vücut dili şarkı söyleme biçimi işledi içime. Her şarkıcıyı süzeriz ya sahneye çıktığında ne giymiş saçı başı ayakkabısı. Şahane Tolga Çam elbisesinin altına kendisinin rahat edebileceği bir ayakkabı giymesi kendi olmasının dışında hiçbir şey değil.