Nirvana’yı sevdim
Sanırım bir yıl önce gelmişti ikilinin bir düet yapacakları haberi ve o zamandan bu güne merakla bekleniyordu. Londra'da yapımına başlanan şarkının yayınlanması, dünya gündemindeki pandemi nedeniyle birçok kere ertelenmişti. Sonunda Nirvana'yı dinleyicilerin beğenisine sundular.
Söz ve müziği Gülşen, Edis ve Emrah Karakuyu'na ait olan Nirvana'nın düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmış.
Ben sevdim şarkıyı. İlk dinlediğinizde bir an yabancılık çekiyorsunuz ama sonrasında şarkıya eşlik ediyor hale geliyorsunuz.
Edis ile olan bu şarkı müzik listelerine bakılınca güzel gidiyor; sonrasında bakalım ne kadar ses getirecek?
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YILIN ŞARKISI
"Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum.
Cennetten çiçek mi topluyorum?
Herkesi sen gibi kokluyorum…" Bu sözleri duymayanımız kaldı mı? Haftalardır 7'den 70'e herkesin dilinde "Cennetten Çiçek" şarkısı. Şarkının sahibi Erol Köse'nin son keşfi Zehra Gülüç… Instagram ve YouTube'da fenomen haline gelen Zehra Gülüç, 22 yaşında ve güzel sanatlar mezunu… Şarkısının klibi 500 milyon görüntülenmeyi geçti.
Erol Köse gerçek anlamda bir prodüktör. İyi şarkıcının da iyi şarkının da kokusunu alan bir adam. Son yıllarda piyasanın şartlarına göre az ve öz iş yapıyor... Ama yaptığı tüm işlerde ses getiriyor yıllardır olduğu gibi.
Sokakta yürürken arabalarda ve beach'lerde duyuyorum şarkıyı. En önemlisi şarkı çocukların diline düşmüş.
Yılın şarkısı bence Zehra Gülüç'ün "Cennetten Çiçek"i…
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AŞK HADİSESİ
Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, bir süre önce ilk kez birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. Aradan bir müddet geçti ve Hadise bu defa Kaan Yıldırım ile el ele fotoğrafını paylaştı. Bu karenin altına "Yanımda, sağımda solumda ve ufkumda. Yanında… Yazında, kışında ve tüm baharlarında" notunu düşen şarkıcı, ilişkisini ilan etti.
Bu fotoğraf karesinden sonra sosyal medyada Hadise'nin geçtiğimiz Kasım ayında bir konser sonrası mikrofonlara "Benim sevgilim olduğunda söylediğimi ne zaman gördünüz. Asla sevdiğim kişiyi takip etmeyeceğim… Onu fotoğraflarını paylaşmayacağım… Yapanlar yapıyor… Ama ben öyle biri değilim" cümleleri dolaşmaya başladı… Dün dündü, bugün bugün. Aşk, bu o zamana kadar kalbinin kapısını çalmamış güvenmemiş inanmamış bir kadın varken şimdi inanmış, kalbi çarpan, aşkla bir kadın var.
Herkese nasip olmuyor bu aşkı bulmak... Etrafta o kadar (tam cümlesini bulamadım da kimseye ayıp olmasın diye ama) sevgi yoksunu var ki. O sevgi yoksunlarının arasında gördüğüm fotoğraf karesinde hem Hadise hem de Kaan Yıldırım birbirine çok yakışıyor.
Gerçek olan bir şey yaşadıkları hissi geçiyor.
O yüzden dün dediklerini unutmuş ve inanmış bir Hadise ile karşı karşıyayız.
Umarım evlilik olur sonu ve daha da mutlu olurlar.
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