Tarihi minare aslına uygun ihya edildi: Ayasofya’da II. etap çalışmaları sürüyor

Tarihi süreç içerisinde farklı dönemlerde inşa ve yeniden yapım evrelerinden geçen Ayasofya-i Kebir Camii'nin II. etap restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 16. yüzyılda Sultan II. Selim döneminde son şekline alan kuzeydoğu minaresinde restorasyon tamamlandı.
65 metre yüksekliğindeki yapı; kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek ve külah bölümlerinden oluşuyor.
KÜLAH VE ALEM ASLINA UYGUN YENİLENDİ
Restorasyon sürecinde özgün malzemenin korunması esas alındı. Külah bölümünde yer alan ahşap elemanlar konservasyon işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi.
Ayasofya-i Kebir Camii'nin kuzeydoğu minaresi hem özgün kimliğini koruyacak şekilde ihya edildi hem de günümüz şartlarına uygun biçimde deprem güvenliğine kavuşturuldu.