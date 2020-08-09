Ya sonra…

Dün akşam İstanbul'da neler oluyor ona bakmak için çıktım dışarı. Covid-19 tedbirlerine uygunluk ne boyutta deneyimleyerek yazmak istedim.

Karaköy'ün yeni gözdesi Ya Sonra'ya gittim. Yeni açıldı Ya Sonra. Bu dönemde yeni mekan açılır mı bilemedim ama yapmışlar olmuş. İşletmeciliğini Mertcan Boylu'nun yaptığı Karaköy'ün en popüler mekanlarından olmuş Ya Sonra.

Misafirlerine muhteşem lezzetler ve sınırsız eğlence vaat ediyor. İçeriye sadece 150 kişi alıyorlar. O yüzden de rezervasyonları günler öncesinden dolu. Menüdeki lezzetler arasında Ermeni mutfağının en özgün tatlarından topik mezeler içinde ön planda.

Yemekten sonra saat 23 gibi müzik ve eğlencenin dozajı artıyor. Yıllardır bu işin içinde olan tecrübeli bir işletmeci olan Mertcan Boylu yeni mekanıyla lezzet ve eğlenceyi bir arada sizlerin beğenisine sunmuş...

Bir dip notta Ya Sonra'nın tüm personeli İstanbul gece hayatının içinde yıllarca müşteriye hizmet etmiş bir ekip. O yüzden yabancılık çekmiyorsunuz mekana girdiğinizde.

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DİKKATLİ OLALIM

Covid-19 salgını nedeniyle sezonu geç açan ve virüse karşı çeşitli tedbirler alarak müşterilerine hizmet veren Bodrum ve Alaçatı'daki 'beach'ler ve mekanlar bayramda turistlerin akınına uğramıştı.

İnsanlar 6 aydır evde belli aktiviteler dışında hiç bir şey yapamıyordu yaz sezonu deniz güneş eğlence biranda hızlı adapte oldular. Unuttular tedbirleri. Biraz da bana bir şey olmazcılık var.

Mekanlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılınca Bodrum ve Çeşme Kaymakamlığı devreye girdi. Yetkililer, yaptıkları sıkı kontroller sonrası birçok ünlü mekanın salgına karşı uymaları gereken kuralları yerine getirmediğini tespit etti.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan mekanlar olduğu gibi kapatma da aldılar.

Bodrum'da daha önce bar, disko gibi eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren, ancak pandemi döneminde belediyeden yan faaliyet alanı olarak kafe ruhsatı alıp çalışmaya başlayan işletmelerle ilgili önemli bir karar alındı. Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun oybirliğince aldığı karar gereği, işletmelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayarak devam eden 10 gece kulübünü faaliyetten men edilerek mühürlendi.

Ne sevinebiliyorsun ne üzülebiliyorsun bu duruma. Evet yapılan uygulama çok yerinde ama aylardır işsiz olan o mekanlarda çalışan emekçiler var. Yazlık mekanlarda sezon toplasan 3 ay. Kazandın kazandın evinden ayrı olan ekmeğinde olan çok çalışan var.

Şimdi ne yapacaklar ne olacak düşünürken bile gözlerim doluyor.

Bundan sonraki süreçte dikkatli olalım.

Yoksa konuyla ilgili denetimlerin devam edeceği, benzer şekilde kural ihlali yapan işletmeler hakkında işlem yapılacak.

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EĞLENCENİN SİMGESİ

Simge, kariyerinin ilk İstanbul Harbiye Açıkhava konserini verdi.

Şampiyonlar ligine girdiğini de böylelikle kanıtladı. Hatta ilk konserin iyi geçmesiyle Simge sahnedeyken 2'ci konserin günü için bilet satışı açıldı. 28 Eylül Pazartesi Simge bir kez daha İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne olacak.

Repertuvarı, dansları, kıyafetleriyle imzasını atan Simge'yi o muhteşem sahne de dinlemenizi tavsiye ediyorum.