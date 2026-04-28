Sinop Tarihi Cezaevi’nde ziyaret süresi uzatıldı: 1 Mayıs’tan itibaren geçerli

Türkiye'nin en çok ilgi gören tarihi duraklarından biri olan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde, yaz dönemiyle birlikte ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi. Yeni uygulama 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

ZİYARET SAATLERİ UZATILDI

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, 1 Mayıs – 1 Ekim 2026 tarihleri arasında müze her gün saat 09.00'da kapılarını açacak. Ziyaretçiler, akşam 19.00'a kadar müzeyi gezebilecek. Yaz sezonu boyunca hafta içi ve hafta sonu ayrımı yapılmadan aynı saatler geçerli olacak.

PAZARTESİ GÜNLERİ KAPALI

Yetkililer, müzede düzenli bakım ve temizlik çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla pazartesi günleri ziyarete ara verileceğini duyurdu. Bu uygulama yaz sezonu boyunca devam edecek.

TURİSTLERİN GÖZDE NOKTALARINDAN BİRİ

Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapı, Sinop'un simgeleri arasında yer alıyor. Güncellenen ziyaret saatleriyle birlikte yaz aylarında ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.