Sinop Tarihi Cezaevi’nde ziyaret süresi uzatıldı: 1 Mayıs’tan itibaren geçerli

Yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz'deki önemli duraklarından biri olan Sinop Tarihi Cezaevi için yaz dönemi düzenlemesi açıklandı. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni uygulamayla birlikte müze daha uzun saatler boyunca açık kalacak. Yetkililer, artan ziyaretçi talebine karşılık bu değişikliğin hem turizmi canlandıracağını hem de ziyaret deneyimini iyileştireceğini belirtiyor.
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, 1 Mayıs – 1 Ekim 2026 tarihleri arasında müze her gün saat 09.00'da kapılarını açacak. Ziyaretçiler, akşam 19.00'a kadar müzeyi gezebilecek. Yaz sezonu boyunca hafta içi ve hafta sonu ayrımı yapılmadan aynı saatler geçerli olacak.
Yetkililer, müzede düzenli bakım ve temizlik çalışmalarının sürdürülebilmesi amacıyla pazartesi günleri ziyarete ara verileceğini duyurdu. Bu uygulama yaz sezonu boyunca devam edecek.
Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapı, Sinop'un simgeleri arasında yer alıyor. Güncellenen ziyaret saatleriyle birlikte yaz aylarında ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.
Sinop Tarihi Cezaevi, Karadeniz kıyısında yer alan ve köklü bir geçmişe sahip önemli bir yapıdır. Temelleri, şehri çevreleyen antik surların üzerine kurulmuş olup cezaevi olarak kullanımı 19. yüzyılın sonlarına, Osmanlı dönemine uzanır.
Uzun yıllar boyunca ağır suçluların tutulduğu bir hapishane olarak hizmet veren yapı, denizle çevrili konumu nedeniyle "kaçılması imkansız" cezaevi olarak anılmıştır. Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya devam eden cezaevi, 1999 yılında kapatılmıştır.
Kapatılmasının ardından müzeye dönüştürülen yapı, bugün hem mimarisi hem de geçmişte burada kalan ünlü mahkumların hikayeleriyle Türkiye'nin en dikkat çeken kültürel ve turistik noktalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.