T.C.

GÜMÜŞHANE

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2024/69 Esas

KARAR NO :2026/98

C.SAVCILIĞI ESAS NO :2018/246

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM :SÜMEYYE SEYYAR OLGUN 220518

C. SAVCISI :VOLKAN ŞİMŞEK 220572

KATİP :FARUK ÜNLÜ 118044

DAVACI :K.H.

SANIK :RAMAZAN KOCAKAYA, Ramazan ve Zeliha oğlu, 01/03/1965 Sındırgı doğumlu, Balıkesir, Sındırgı, Bulak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Gölpazarı/ BİLECİK adresinde oturur. TC Kimlik No:12535764418

SUÇ :Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ :03/11/2017 - 11:11

SUÇ YERİ :GÜMÜŞHANE/MERKEZ

KARAR TARİHİ :01/04/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının 02/04/2024 tarihli 2018/246 Esas 2018/150 sayılı iddianamesi ile sanık Ramazan KOCAKAYA hakkında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 292/1, 53, 58. maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

İddia Makamı Esas Hakkındaki Mütalaasında;Yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar sanık hakkında 5237 Sayılı Kanun'un 292/1 maddesi uyarınca cezalandırılması amacıyla iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış ise de, sanığın hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen bugüne kadar yakalanamadığı anlaşılmakla, suç tarihi üzerinden 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu görüldüğünden sanık hakkında 5271 Sayılı Kanun'un 223/8 maddesi uyarınca düşme kararı verilmesini kamu adına talep ve mütala etmiştir.

DELİLLER

03/11/2017, 03/11/20217 tarihli Tutanaklar

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 03/11/2017 tarihli ihbar evrakı

Bila tarihli İzin Belgesi

18/12/2017 tarihli Yakalama Emri

Sanığa ait nüfus kayıt örneği ve güncel adli sicil kaydı dosya arasında mevcuttur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Yapılan yargılama, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ihbar yazısı, izin belgesi, tutulan tutanaklar, sanık hakkında çıkarılan yakalama emirleri ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak ele alındığında;

Sanık Ramazan KOCAKAYAüzerine atılı suç açısından öngörülen olağan dava zaman aşımı süresinin 8 yıl olduğu, atılı suç tarihinin 03/11/2017 yılı olduğu, sanığın sorgusunun aşamalarda yapılamadığı, iddianame tanzim tarihinin ise 26/03/2018 olduğu, sanığın savunma ve sorgusunun yapılamamış olması ile dava zaman aşımını kesen son sebebin iddianame tarihi olduğu, devamında başkaca kesilme sebebinin bulunmadığı, bu hali ile sanığın üzerine atılı suç açısından öngörülen dava zaman aşımı süresinin 26/03/2026 tarihinde dolduğunun anlaşılması nedeniyle TCK'nın66/1-(e) ve CMK 223/8. Maddesi uyarınca davanın tümü ile düşürülmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ve deliller ışığında;

1-Sanık Ramazan KOCAKAYA'nın üzerine atılı "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçu açısından öngörülen olağan dava zaman aşımı süresinin 8 yıl olduğu, atılı suç tarihinin 03/11/2017 yılı olduğu, sanığın sorgusunun aşamalarda yapılamadığı, iddianame tanzim tarihinin ise 26/03/2018 olduğu, sanığın savunma ve sorgusunun yapılamamış olması ile dava zaman aşımını kesen son sebebin iddianame tarihi olduğu, devamında başkaca kesilme sebebinin bulunmadığı, bu hali ile sanığın üzerine atılı suç açısından öngörülen dava zaman aşımı süresinin 26/03/2026 tarihinde dolduğunun anlaşılması nedeniyle TCK'nın66/1-(e) ve CMK 223/8. Maddesi uyarınca davanın tümü ile DÜŞÜRÜLMESİNE,

2-Yapılan yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair verilen düşme kararı yönünden; Hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca hatırlatılarak tarafların yokluğunda, iddia makamında Cumhuriyet Savcısı Volkan ŞİMŞEK'in huzurunda ve isteme uygun olarak karar verildi.

