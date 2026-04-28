Göbeklitepe’nin çağdaşı Karahantepe’de yeni keşif: Taş Tepeler’de baklagil ağırlıklı beslenme tespit ettik"

Şanlıurfa'nın Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe'nin çağdaşı olan Karahantepe, ezberleri bozmaya devam ediyor. Kazı çalışmaları, tarihin derinliklerindeki "mutfak kültürünü" aydınlattı. Taş Tepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, 12 bin yıl önce bölgede yaşayan toplulukların ceylan eti ve baklagil tükettiğini belirtti. Prof. Dr. Karul, uzun süredir hakim olan "Neolitik diyetin temelinde tahıllar vardır" görüşünün Karahantepe verileriyle yeni bir boyut kazandığını ifade etti.

BÜYÜK BİR ÇEŞİTLİLİK Karul, şunları söyledi: "Hem Göbeklitepe hem de Karahantepe'de de ağırlıkla ceylan tüketiminin izlerine rastladık ama Göbeklitepe'de en azından ova seviyesinden dağların yüksek noktasına kadar büyük bir çeşitlilikte farklı ekolojik noktalarda yaşayabilecek hayvanların da tüketildiğini ve bunların oranlarını açığa çıkarabildik. Bitki kalıntıları açısından da algımız, tahılların tüketimi yönündeydi. Burada yaşayan insanlar için o dönemde baklagillerin beslenmelerinde önemli bir yer tutmuş olduğunu gördük. Canlı ortam neyi barındırıyorsa onu anlamaya ve belgelemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Taş Tepeler'i sadece kazıların yapıldığı bir proje olarak düşünmemek lazım."