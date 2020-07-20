Huysuz Virjin...

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Dikkat edelim Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının ardından her şey yolunda gidiyor görünüyor. Verilen sayıların düşmesi sevindirici.

Ama Almanya, ABD, Fransa ve İran'ın da bulunduğu ülkelerin ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğu okuyunca da endişe ediyorum.

Her şeyde olduğu gibi bizler biraz çabuk adapte olduk normalleşme sürecine.

Avm'lerde doluluk oranları haziran ayı başından itibaren artmaya başlamış.

Avm girişlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösterirken, normalleşme dönemi 1 Haziran itibarıyla düşüş seviyesi yüzde 30'lara gerilemiş..

Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmış. Çocuk ürünleri satışındada yüzde 30 artış yaşanırken kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri kategorilerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme görülüyor.

Daha dikkatli olmak gerekiyor. O geçirdiğimiz kötü günleri böyle çabuk unutmak nedir ben anlayamadım.

Kendimiz için sevdiklerimiz için daha dikkatli ve özenli olmayı hatırlamalıyız diye düşünüyorum.