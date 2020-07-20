Aramızdan iki kişi ayrıldı esasında Huysuz Virjin ve Seyfi Dursunoğlu… Günlük haberleri telefonumda "Son Dakika" uygulaması ile takip ediyorum.
Ve tam bir yemekteyken haber düştü. İlk biraz durakladım sonra yıllar öncesine gittim. Gülben Ergen ve Huysuz Virjin Çastara Çastara Show'unardından Huysuz Virjin Show'un yapımcısı Armağan Çağlayan'dan dinlediğim anılara.
İlk bu kötü haberi vermek için Gülben Ergen'i aradım. O kadar enerjik açtı ki, telefonu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
Alıştıra alıştıra söylemek istedim ama olmadı o kadar çok ağladı ki; "Hayır hayır yanlış duymuşsundur" diye.
Ardından da Armağan Çağlayan'ı aradım. Gülben Ergen'den farksızdı o da.
Bodrum'dan ilk uçakla dönmek için başladı telaşı Gülben Ergen'in, Ayvalık'taki Armağan Çağlayan'ın çırpınışı cenaze ile ilgili detaylar için...
Bir sevdiğini kaybetmek, yol göstericisini kaybetmek, bir dönemine imza atanını kaybetmek.
Huysuz Virjin artık yok… O gözlerden uzaklaşınca biz de biraz yalnız kalmıştık ama şimdi onsuz kaldık.
Hayatımıza kattığı onca güzel anı için ve giderken de arkasında bıraktıkları için ben kendi adıma sonsuz teşekkür ediyor ve rahmet diliyorum.
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Her ilişkide olabilir ufak tartışmalar anlaşmazlıklar. Biz onlar ayrıldı diye yine yıllar önce konuştuğumuzda onlar öyle bir zamandan geçiyordu ki; ayrılık söz konusu değil daha da kenetlenmişlerdi birbirlerine.
Bir fotoğraf karesi gördüm Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım beraber.
Hatta Hande Erçel'in 7 aylık yeğenini kucağından düşürmeyen Murat Dalkılıç, Aylin Mavi'yi öpücüklere boğuyordu.
Bu ilişki bence evlilikle sonuçlanacak.
Yazın bir kenara…
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Dikkat edelim Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının ardından her şey yolunda gidiyor görünüyor. Verilen sayıların düşmesi sevindirici.
Ama Almanya, ABD, Fransa ve İran'ın da bulunduğu ülkelerin ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğu okuyunca da endişe ediyorum.
Her şeyde olduğu gibi bizler biraz çabuk adapte olduk normalleşme sürecine.
Avm'lerde doluluk oranları haziran ayı başından itibaren artmaya başlamış.
Avm girişlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösterirken, normalleşme dönemi 1 Haziran itibarıyla düşüş seviyesi yüzde 30'lara gerilemiş..
Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmış. Çocuk ürünleri satışındada yüzde 30 artış yaşanırken kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri kategorilerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme görülüyor.
Daha dikkatli olmak gerekiyor. O geçirdiğimiz kötü günleri böyle çabuk unutmak nedir ben anlayamadım.
Kendimiz için sevdiklerimiz için daha dikkatli ve özenli olmayı hatırlamalıyız diye düşünüyorum.