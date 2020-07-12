Şiddet ünlü ayırmıyor

Ne yazık ki ülkemizde yaşanan şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Biz birçoğundan haberdar olmasak da şiddet her geçen gün artıyor.

Toplumsal problemimiz "kadına şiddet" ise üzerinde durmamız, farkındalık yaratmamız gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Gösteri dünyasında öyle ünlü çiftler var ki ilişkileri gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine taş çıkartacak türden. Hamileyken eşinden dayak yediğini iddia edenler, birbirlerini hem dövüp hem sevenler, sevgilisini darp eden ünlü erkekler… Gün geçmiyor ki her gün bir ünlü ismi manşetlerde görüyoruz. Şiddet gören ünlü kadınlar, şiddet uygulayan ünlü erkekleri ifşa edebiliyor, kamuoyu oluşturabiliyorlar.

Bir de sesini duyuramayan onca kadın var ki.

Pandemi günlerinde sokağa çıkma olanakları kısıtlanan kadınlara yönelik şiddet vakalarının giderek artması sebebiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Şiddetten Korunma Kılavuzu hazırlandı... Gülben Ergen, Şevval Sam, Deniz Çakır, Ece Uslu ve daha pek çok ünlü isim ise projeye destek verdi.

Şiddetin karşısında kadınların yapabilecekleri ve haklarının anlatıldığı videoda ünlü kadınlar şiddete uğrayan kadınların 155 polis, 156 jandarma ve 183 bakanlık hatlarına acil yardım talebinde başvurabilecekleri, barolardan destek alıp kadın örgütlerine başvurabilecekleri belirtildi.

Şiddete karşı kişinin en yakın arkadaşıyla arasında bir parola belirleyebileceği, tehlike durumunda ev içinde silah olarak kullanılabilecek tüm araç-gereçlerden uzak kalınması, hakaret içerikli mesajların ekran görüntüsü alınması yoluyla şiddetin bilgilenmesi, darp raporu almak için hastaneye giderken polisin eşlik edileceği, şiddet uygulayan kişiye uzaklaştırma kararı çıkarılabileceği şeklinde öneriler getiriliyor.

Ayrıca partneri için silaha el koyma tedbiri çıkartılabileceği ve geçici maddi yardım talebinde bulunulabileceği gibi tavsiyeler de var.

Bunlara gerek kalmasın ama göz önünde olan onca kadın göz önünde olan onca erkekten şiddet görüp sesini duyurmaya çalışırken sesini duyuramayan kadınların seslerini duyurmaları için lütfen elinizden ne geliyorsa çaba harcayın.

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CEZA VERİLMELİ

Şiddet gören ünlü kadınlar sadece Türkiye değil yurt dışında da var. Hatırlayın müzik piyasasının parlak yıldızlardan biriydi Rihanna.

Evlenmeyi planladığı sevgilisi Chris Brown'dan dayak yemişti. Hem de öyle sıradan bir dayak değildi bu.

Güzel şarkıcının yüzü kelimenin tam anlamıyla darmadağın olmuştu. Rihanna'nın yüzünün görüntüsü ortaya çıktığında bütün dünya şok geçirdi. Dayağın hemen ardından polis tarafından aranan Brown, "aile içi şiddet" suçlamasıyla tutuklandı. Brown, 50 bin dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Bizde sadece birbirlerinden şikâyetçi oluyorlar. Sanırım ben hiç duymadım öyle tutuklanan biri olmadı bizde. İfadeye çağırılıyorlar sonrasında mahkeme oluyor.

Mahkemeler uzadıkça uzuyor. Ceza veriliyor iyi hal derken bir şekilde yırtıyorlar.

Gerçek anlamda bir ceza uygulaması çıksa örnek teşkil edip caydırıcı olur mu diye de düşünmüyor değilim.