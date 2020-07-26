Eğlence sektörü

KİMSE kimsenin içinde yaşadıklarını derdini, acısını, mutluluğunu, sevincini bilemez. İçimizde kopan fırtınayı sadece biz ve Allah bilir.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki.

Benim para kazandığım sektör eğlence üzerine. Aylar oldu bizim işlerde yaprak kıpırdamıyor. Evine aylardır ekmek götüremeyen insanlar var. Ve biz sesimizi duyuramıyoruz. Eğlence sektörü, ünlüler dünyası dışarıdan o kadar renkli ki. Oraya ne dert ne keder uğrar görünür hep dışarıdan.

Yazımın başında da dedim ya kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez.

15 gün içinde eğlence dünyasından 2 kayıp verdik. Müzik sektörünün içinde sayısız konsere tur menajeri, süpervizör prodüksiyon amiri olarak imza atmış, Türkiye'nin en gözde sanatçılarının gözbebeği, provalar, soundcheck'ler, turneler, lüks oteller, alkışlar arasında herkesin imrenerek baktığı bir sektörün merkezinde yer alan Ergin Nasuhoğlu canına kıydı. Canına kıydı evet gencecik adam intihar etti.

Ardından İstanbul'un en önemli konser mekanlarından Dorock XL ailesinin müzik direktörü ve DJ'yi Elçin Özsoy hayatını kaybetti. Sorun sadece para değil artık. Biz eğlence sektöründe olan insanlar işler güçler iyi gittiğinde yanımızda onlarca insan görürüz. Ama işler kötü gittiğinde etrafta kimse olmaz.

O kalabalıklara alışmış insanlar, bir müddet sonra o sakinlikte yanlızlıkla baş ediyor düzenleri bozuluyor dengeleri bozuluyor bir de işin içine maddiyat girince tüm hayatlarına etki ediyor.

Ne yaşadılar neye üzüldüler kimler üzdü onları bilemiyorum ama 2 gencecik insanın gidişi beni çok üzdü.

Rahmet diliyorum Allah'ımdan ve daha başka kayıplar olmaması için lütfen eğlence sektörü için birilerinin taşın altına elini koymasını rica ediyorum.

HARBİYENİN YILDIZI

Sanırım 6 ay olmuştur öyle kalabalık içine karışmayalı. 2 gün üst üste Bayhan Prodüksiyon'un organize ettiği İstanbul Harbiye Açıkhava "Yıldızlar Geçidi" konser serisinde Koray Avcı ve Yıldız Tilbe'yi dinledim. Alışık olmadığım bir konser düzeniydi. Maskemle tüm şarkılara eşlik ettim. 2 kişi yan yana oturduk yanımızdaki 2 kişilik yer boştu.

4600 kişilik mekan yarı kapasiteliydi.

Ama helal olsun müzik piyasası için biri taşın atlına elini koydu ve arka arkaya konserleri yapıyor Harbiye Açıkhava'da. Koray Avcı ilk açılışı yaptı. Enerjisi ile repertuvarı ile hayran bıraktı kendisini bana. Spor, sağlıklı beslenme yaramış çok fit bir Koray Avcı vardı dinleyenlerin karşısında.

Bu yıl Harbiye'de mekanın sahibi Yıldız Tilbe görünüyor. 6 tane arka arkaya konser verecek. İlk konser efsane geçti. Sarıya boyattığı saçlarıyla çıktı dinleyenlerinin karşısına. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirdi.

Kolundan yaşadığı bir sağlık sorunu olmasına rağmen ne kadar hareket etse o kadar çok çektiği acıya rağmen danslarını etti ve tam 3 saat ara vermeden şarkı söyledi. Yıldız Tilbe şarkı söylerken şöyle bir göz süzdüm tüm Harbiye Açıkhava'ya gördüğüm manzara herkes bağıra bağıra şarkı söylemeyi özlemiş ve dans etmeyi de.

İstanbul kurtlarını döküyor darısı diğer şehirlere.