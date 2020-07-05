Esprili ve güzel
Ünlü rapçinin paylaşımına Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir yanıt vermiş sosyal medyasından. Otomobil kullanırken eşinin rol aldığı dizinin afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan "Kimin kocası bu?" şarkısıyla Cardi B'ye esprili bir gönderme yapmış.
Bergüzar Korel'in paylaştığı videoyu sanırım kahkahalarla üst üste 5 ya da 6 defa izlemişimdir.
Sosyal medya bağımlısıyız diye kızıyorum ama arada da böyle insanların esprili ve keyifli yönleri ile karşılaşınca da yüzümüzde tebessüm oluşuyor.
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HAKSIZLIK!
Armağan, Youtube'daki programa inanılmaz farklı insanları çağırıp onlarla, kendi merak ettiklerini soruyor. Son programın konuğu ise 'Çatlak Şanzel' olarak bilinen Şanzel Çetin oldu… 'Çatlak Şanzel' ile gerçekleştirdiği röportaj büyük ses getirdi Armağan'ın.
Ve ben bir kez daha hayran kaldım televizyonculuğuna Armağan'ın.
Çatlak Şanzel (17 yaşındayken), yanlış tedavi uygulayarak babaannesinin ölümüne sebebiyet veren doktoru öldürmesi ve bunun üzerine 7 yıl hapis cezasını çekmiş olmasıyla alakalı Armağan Çağlayan'ın sorusu üzerine, "Alıştım tabii çıktıktan sonra da adam yaralamaktan ceza yedim" cevabını verdi. Bu cevaba Çağlayan'ın kahkaha atması sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Armağan, cinayet ve şiddete gülebilir mi yahu. Kadının "Cezaevi bende alışkanlık yaptı" cümlesini söyleme biçimi.
Armağan gibi yıllarını televizyona vermiş bir adam böyle bir hata yapar mı?
Montaj da bunu çıkarmaz mı? Sadece tepki olsun diye yapılan bir linç.
Bu ceza normal mi? 7 yılda çıkmış kadın diyorlar Armağan'a, Bu Armağan'ın cevap vereceği bir şey değil ve aynı zamanda sorunu da değil.
Sonra Armağan'a diyorlar ki bu kadın pişman olmamış sen neden röportaj yaptın? Diğer eleştiri de ceza sisteminin 2 amacı vardır 1) Mağduru ve yakınlarını tatmin etmek 2) Suçlunun ıslahı. Bunları da gerçekleştirmek Armağan'ın görevi değil devletin görevi.
Armağan'ın, 'Çatlak Şanzel'i yargılamasını bekliyorlar. Tüm bölümlerini keyifle izlediğim 'Gör Beni' hiç kimseyi yargılamayan sadece gelen konuklara kendilerini anlata bilme imkanı sunan bir program. Bu sebeple moderatör olarak hiç kendini ön plana çıkarmıyor hep geride tutuyor Armağan kendini. Bu program da hayat hikayeleri anlatılıyor yani biyografiler. Her biyografi kusursuz ve düzgün değildir. Hayatta düzgün olmayan biyografilerde var.
Kısacası ben Armağan Çağlayan'a haksızlık edildiğini düşünüyorum…
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HARBİYE AÇILIYOR
Geçen hafta İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nun organizatörlerden istediği rakama tepki göstermiştim. Bu yıl kim konser yapar derken taşın altına elini koyan ve müziğin susmaması için çaba harcayan biri çıktı.
Arka arkaya konser tarihleri açıklandı… Bayhan Prodüksiyon bu yılın ilk konser serisinin tarihlerini tek tek açıkladı. Koray Avcı, Linet, Aşkın Nur Yengi, Simge, Mehmet Erdem, Rubato, Yıldız Tilbe ve Berkay ilk aklıma gelen isimler… Mehmet Erdem ve Rubato 22 Temmuz'da, Yıldız Tilbe 24-26 Temmuz'da, Berkay 27 Temmuz'da, Simge 5 Ağustos'ta, Teoman 6 Ağustos'ta İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde olacak.
Biletler de biletix'de satışta şu an.
Keyifli ve müzikle dolu bir yaz olsun… Bayhan Prodüksiyon ve Uğur Bayhan'a yürekten teşekkürler…
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