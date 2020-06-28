Mekanlar geri sayımda

CORONA nedeniyle mart ayının ortasında, 1 Haziran'a kadar Türkiye'de pek çok sosyal olanak Covid-19 salgınının bulaşma riskinin önüne geçmek amacıyla iptal edildi. Birçok yer haftalarca kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. 1 Haziran itibari ile pek çok sosyal mekan yeniden kapılarını açmaya başladı. Çeşitli kurallarla açılan bu yerlerde vatandaşlar için sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları uygulanıyor.

Buna rağmen 1 Haziran'da açılan yerlere eğlence mekanları ve nargile kafeler dahil edilmedi. Mart ayı itibari ile İçişleri Bakanlığı tarafından ilk Corona vakası ile kapatılan yerlerin başında müzikli eğlence yerleri geliyor. Bu yerlerin akıbeti ise nargile kafelere göre daha yakın zamanda açılmak olsa da, buraların da ne zaman açılacağı şimdilik belirsiz. Eğlence mekanları çalışanları ise tam anlamıyla mağdur durumdalar. Mekanlarının düğün salonları ile birlikte son açılacak yerlerden biri olacağı düşünülüyor. Temmuz ayında bu konuda gelişmeler yaşanabilir.

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DJ CEZASI

TAM yazımı yazarken telefon geldi.

Dün Çeşme Alaçatı'da bulunan bir beach'te DJ'ye para cezası kesilmiş.

Cezanın mahiyeti de şuymuş. Eğlenmeye teşvik edici müzik çalmak. Evet eğlenceye teşvik eden müzikler çaldığı için DJ'ye 3 bin 500 TL ceza kesilmiş. Bu DJ orada günlük yevmiye ile çalışan bir adam zaten aylardır evinde oturuyor para kazanacağı günü bekliyor. Tam para kazandım derken başına gelene bakar mısınız? Beach'ler açık doğal olarak müzikte çalıyor. İnsanlar güneşleniyor denize giriyor kısaca sosyalleşebiliyor.

Açık olan bir mekan da bunlar olabiliyorsa eğlenceye teşvik eden müzik olmaz ne demek ben bunu gerçekten anlayamadım.

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STELYO ÇAĞRISI

ÜNLÜ menajer, benimde ustam Stelyo Pipis uzun yıllardır İstanbul gece hayatına yön veren isimlerin başında geliyor. İstanbul Harbiye'de bir gece klübü var. Onun da mekanı 4 aydır tedbirler kapsamında kapalı.

Her ay kirasını ve yanında çalışan personelinin maaşını eksiksiz ödüyor.

Bu konularda çok duyarlıdır. Yanında çalışmasa da birinin ihtiyacı varsa cebindekini bölüşür kendisi. O da sosyal medyasından şunları yazmış ve bir çok sanatçıda onun paylaşımını kendi sosyal medyasından paylaşarak destek oldu ona. Eğlence dünyasına hizmet edip eğlence dünyasından para kazananların sesi oldu bence. Paylaşımı şöyle… "Biz kocaman bir aileyiz eğlence sektörü olarak. Sadece benim işlettiğim mekanda 50 iş arkadaşım hizmet vermektedir. 4 aydır bekledik saygıda kusur etmedik. Gördüğüm kadarıyla turizm belgeli eğlence sektörü tam gaz hizmete başlamış konserler verilmekte ve plaj partileri düzenlenmektedir.

Elimizden geldiğince uyacağımız yeni normalleşmeyle bizi fazla mağdur etmeyin"

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ORTAK KONU

BENİM etrafımda en çok konuşulan konu eğlence sektörünün durumu sanırım.

Eğlence sektörüne hizmet eden herkes çok mutsuz.

Tam dört aydır mekanlar kapalı. Kimse iş yapamadığı için dolayısı ile geçim sıkıntısı başlamış durumda… Yürekten istiyorum insanlar işlerine dönsün… Paralarını kazansınlar… Yüreğim bunu söylerken de içinde bir kordu da yok değil hani.

Anlayacağınız ruh halim inişli çıkışlı.

Normalleşme sürecine girdiğimiz şu sıralarda vaka sayılarının takip ediyorum sürekli. Türkiye'de vaka sayılarının bazı günler artmasına da tedirgin oluyorum. Umarım her şey düzene girer bize önerilen tüm tedbir kurallarına harfiyen uyar hayatımıza kaldığımız yerden mutlu bir şekilde güzel güzel devam ederiz.