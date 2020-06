Vurgun A.Ş.

Dünyayı sarsan ve Türkiye'de de görülen Coronavirüs nedeniyle birçok kültür-sanat etkinliği iptal oldu. Müzik sektöründe yaklaşık 20 bin müzisyen virüs nedeniyle 'ekmeksiz' kaldı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Mart itibarıyla tiyatro, sinema ve konser faaliyetlerini süresiz durdurdu.

Bakanlık, sinema ve tiyatro için destek açıklarken, müzikle ilgili konuşmadı. Normalleşme başlarken, konserlerin belirsizliği devam ediyor.

Her an bir sürpriz gelişme olur diye organizatörler Belediyeler ile irtibattalar. Birçok belediye, açıkhava tiyatroları için günlük kira bedellerini belirlemiş durumda. Her organizatör kendi şarkıcıları için Ağustos sonu Eylül ayının ilk günleri için günlerini opsiyonlamış durumda. Her yıl sahnesinde birçok ünlü ismi ve dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için duyduğum günlük kira bedeli beni şok etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Özel Etkinlikler ve Festivaller birimi, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için bu yıl 120 bin TL + KDV fiyat veriyormuş.



Nasıl olur bu?

Aylardır müzisyenler evde oturuyor diyorum. Herkes sahneye çıkıp mesleğini icra edip kazandığı parayı evine götürecek. 120 bin TL + KDV ile 141 bin TL yapıyor. Coronavirüs tedbirleri kapsamında görünen sadece açıkhava sahnelerinde iş olacak. Ve bu tedbirler kapsamında kapasite sayısı azaltılacak.

Hal böyle olunca 4 bin 250 kişi oturma kapasitesi bulunan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 2 bin 125 kişi alabilecek. Sanatçının kaşesi olmadan sadece işe okey vermesinin organizatöre maliyeti en az 100 bin TL. Buna ekip yeme – içmesi, güvenlik, sanatçıya göre ek ses tesisatı giderleri eklenince dediğim gibi kapı açılmadan maliyet 200 bin TL'ye çıkıyor.

Eğlence Vergisi, Katma Değer Vergisi, Meslek Birlikleri Ödemeleri, Bilet Komisyonu bu maliyet hesabına dahil değil düşünün. Bir bilet bu maliyeler doğrultusunda ne kadara satılacak? En az 150 TL olsa bir bilet 2 kişi gitse 300 TL.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Özel Etkinlikler ve Festivaller biriminin organizatörlere verdiği teklifi duyunca kimsenin umurunda olmadığını gördüm müzisyenlerin.

Hani o şarkıcı bu kadar bu şarkıcı bu kadar alıyor diye sosyal medyada linçler yapılıyor ya. O okuduğunuz rakamlar sadece sanatçının rakamı değil. İçinde tüm orkestranın, rodinin, ses – ışık ekibinin, kuaförün, makyözün, asistanın, menajerin ödemeleri de içinde. Sanatçı o okuduğunu paraların hepsini cebine indirmiyor kısacası. Buradan çağrı yapıyorum. Tüm müzisyenler, şarkıcılar, Meslek Birlikleri, organizatörler bir araya gelmeli.

Birlikte seslerini duyurmalılar.

Yaz aylarının sembolü İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda daha çok konser verilmeli ama bu kira bedelleri ile çok zor görünüyor…

***

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve TC İletişim Başkanlığı'nın organize ettiği seyircisiz "İstanbul Yeditepe Konserleri" düzenleniyor… Onlarca müzisyen o konserler sayesinde evine ekmek götürüyor.

Sadece müzisyenler değil tabii ki biraz önce bir şarkıcının ekibinde kimler var saydım.

Okuyorum sosyal medyada klavye kahramanlarının yazılarını.

Anlamıyorum bir şey yapılıyor olanı bozmak için neden bu tepkiler… İşine giden gidiyor, parasını kazanan kazanıyor. Neden eğlence sektörü olunca ses yükseliyor.

Bir durun… Tepki verenler bence şu konuya da bir kayıtsız kalmasınlar.

Hadi göreyim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Özel Etkinlikler ve Festivaller biriminin organizatörlere verdiği teklife de bir ses çıkarın. Bu rakamlar düşsün daha çok konser olsun! Sanatçıyı, müzisyeni siyasete alet etmeyin.

Müzik siyaset üstüdür. Ne bir siyasinin, ne partinin söyleyemediğini söyler müzik… Müziğin insanlar üzerinde daha büyük etkisi vardır. Hadi şimdi müzisyenlere, sanatçılara, sahne emektarlarına destek olmaya…