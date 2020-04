Evinden festivale katıl!

Coronavirüs'ün yaşattığı etkiden dolayı sanatçıların çoğu sosyal mesafeyi desteklemek adına kendi evlerinden canlı yayın yapıyor ve mini konserler veriyor. Dünyaca ünlü isimlerin başlattığı bu akım, ülkemizde de hemen benimsendi.

Biletix Blog'un hazırladığı canlı konserleri izleme rehberinde evde olduğunuz bu günlerde bu konserlere nasıl ulaşacağınız derlendi.

Canlı konserleri nereden bulabileceğinizin kısa rehberini paylaşıyorum sizinle… Bunun en kolay yolu; sevdiğin isimleri sosyal medyadan takip etmek. Hayran olduğun sanatçıları Instagram, YouTube, Twitter gibi platformlardan takip etme alışkanlığın yoksa takibe hemen başlamanı öneririz. Çoğu isim canlı konserlere başlamadan önce haber veriyor, böylece konser saatini kaçırmamış oluyorsun.

Sevdiğiniz isimler, çok büyük yapım şirketlerine değil de bağımsız plak şirketlerine bağlı olabilir. Bu alternatif şirketleri de takip etmen önemli.

Sevilen mekanların çoğu sosyal medyada seni sanatla buluşturmaya devam ediyor. Sık sık zaman geçirdiğin favori mekanların sosyal medya hesaplarını takip etmenin tam zamanı.

En yenisi bu konu özelinde oluşturulmuş yeni mecraları takipte kal.

Festivallere gidemediğimiz bu zor dönemin de bir festivali var:

"Stay at Home Festival…" Evde kalma festivali sayesinde açık hava festivallerinin coşkusunu evinde yaşayabilirsin.

Rolling Stone dergisi "In My Room" adında bir IG TV serisine başladı. Her pazartesi, çarşamba ve cuma bu kanal üzerinden canlı bir konser izleyebilirsin. Serinin ilk konuğu Brian Wilson'du... Ev konserlerini takip edebileceğin bir Facebook grubu da var. Corona Concerts adı verilen bu Facebook grubundan güncel konserler hakkında bilgi alabilirsin.

*****

BODRUM'DA VİRÜS İNDİRİMİ

Ben bir ayı aşkın süredir Bodrum'dayım. 'Evde Kal' çağrısı öncesi Bodrum'a geldim ve burada kaldım. Sessiz sakin, hava da güzel; evin bahçesinde zaman geçiriyorum ve çok önemli bir ihtiyaç olmadıkça da sokağa çıkmıyorum.

O sokağa çıktığım anlarda da yakın arkadaşlarımı sosyal mesafe dışında görmüyorum. Coronavirüs salgını, tatil cenneti Bodrum'daki kiralık ev fiyatlarını da etkilemiş durumda.

Daha önce yüksek ücretlere kiralanan evlerde fiyatlar yarıya yarıya düştü.

Daha önce 2000 liraya kiralanan evler, şimdilerde 1000 liraya yeni sahiplerini bekliyor.

Ekonominin lokomotifi olan turizm sektöründe tehlike çanları çalıyor. Şu ana kadar alınan bilgiye göre; Ege sahillerine gelecek 20 binden fazla turist turlarını iptal etti. Ama tüm bunlara rağmen benim ümidim var… Güzel günler yakında…