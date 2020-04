Müzisyenlere umut hareketi

Ünlü müzik adamı Turhan Yükseler öncülüğünde müzik ve sahne emekçileri bir araya geliyor.

Müzik ve sahne emekçilerini temsil eden bir yapı olmaması nedeniyle, her krizde olduğu gibi salgın sürecinde de ilk etkilenenlerden ve ancak her şey normale döndüğünde normal hayatına dönebilecek meslek grupları arasında müzisyenler baş sıralarda.

Bundan dolayı; Türkiye genelindeki bütün profesyonel müzisyenleri ve sahne çalışanlarını gösteren bir liste oluşturuyorlar. Bu listeyi Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, valilikler, kaymakamlıklar ve il/ilçe belediye başkanlıklarına ulaştırmak için bu çalışmayı başlattılar.

Mağdur olan müzik ve sahne emekçilerinin listesini merkezi ve yerel yönetimlere ulaştırıp kendileri için bir ödenek çıkartmalarını talep edecekler.

Eğer müzik emekçisi isesiniz bunu Youtube, Instagram ve benzeri platformlarda 1 tane konser linki ile beraber sunulan formu değerlendirmelisiniz. Bilgilerin toparlanmasında aksaklıklara sebebiyet vermemek adına, bilgilerinizi doğru ve eksiksiz 'www.muzisyenbasvuru. boranper.com' adresinden doldurmanız yeterli oluyor.

Sadece sahne üzerinde çaldığı enstrümanla ailesine ekmek götüren onlarca insana umarım ışık olur…

*****

YENİ NESİL STAR

"Evde Kal" çağrısından bu yana dediğim gibi ben de evde kalanlardan ve dijital dünyayı keşfetmek ile zaman harcayanlardanım. Neler neler bilmiyormuşum onu anladım!

Bunları tecrübe edince de söylenmeyi bıraktım.

YouTube üzerinden onca program izledim. Yıllardır takip ettiğim mesleğimin bir parçası olan onca ismin hiç bilmediğim yönlerini gördüm.

Yeni sesleri ve onların ürettiklerini dinliyorum.

En son dikkatimi çeken isim; Türk Müziği Konservatuarı'ndan mezun olan ve özel bir proje için İrem Derici ile düet yapan Ozan Pehlivan… Pehlivan, sözü ve müziği kendisine ait 'Hadi Eyvallah' isimli şarkısının ardından 'O İş Bende' ve 'Sema Gibi' şarkılarını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Çok iyi enstrüman çalan müziğin eğitimini alan Ozan Pehlivan, yetenekli olduğu kadar yakışıklı da. Bence yeni nesil starlar arasında kendine zamanla yer edinecek.

Bir göz atın kendisine derim.

*****

SERDAR BUNALIMDA MI?

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra bunalıma girdi bence. Yaptıkları ve söylemleri bende öyle izlem bırakıyor.

Geçen televizyonda bir magazin programı izliyordum. Karantina günlerini evde tek başına geçiriyormuş ve can sıkıntısından mahallesindeki taksi durağına gitmiş. "Bir çay bile demleyenim yok" diyerek orada çay içmiş, taksicilerle sohbet etmiş.

Eşinden boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlamıştı; kendisi 1,5 ay sonra ondan da ayrılmış.

Kendi geçirdiği hastalık ve ardından kardeşinin hastalığı derken bence panik atak da oldu; evham yapıyor… Virüs salgınını duyunca hemen hastaneye gitmiş ve testler yaptırmış. Şükür ki; kötü bir şeyi çıkmamış.

Röportajlarına bakıyorum; hep depresif, bıkkın, yorgun.

Karşıdan bakınca Serdar Ortaç'ın hiç sağlıklı bir ruh halinde olmadığı geçiyor bana.

Türk müzik piyasası için, dostları için önemli bir adam Serdar Ortaç… İyi olsun her şey, herkes gibi onun için de.