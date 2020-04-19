Pars melek oldu…
Her gün birilerinin gidişine şahit oluyoruz… Birisi yakınımıza düşüyor.
Nasıl bir acı, nasıl bir sınav? Olgunlukla karşılamak için bir yöntem bulmalıyız. Ben bulamadım.
9 yaşında bir çocuk melek oldu. Onca çocuk melek oluyor. Ama yıllar içinde tanıdığın birinin canı gidince daha da için yanıyor; anladım.
Ebru Şallı ve Harun Tan çiftinin biricik oğulları Pars, amansız bir hastalıkla verdiği savaşı kaybetti.
Ölüm, Allah'ın emri. Bunu en iyi bilenlerdenim. Ama dedim ya çocuk olunca bazen insan unutuyor gerçekleri.
Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın.
Tüm çocuklar gülsün mutlu olsun… Pars bir melekti ve Allah o meleği yanına aldı… Onu sevenlere de sabır diliyorum… Bir kaybın ardından rahmet okunur, sabır metanet dilenir, böyle gördüm ben. Benim gibi herkes büyüklerinden böyle gördü… İlla ki bir şey söylenecekse bu yalnızca acıyı paylaşmak olmalı, aksi düşünülemez.
Şeytanın ete kemiğe bürünmüş halleri yine çıktı karşıma.
Ne yorumlar okudum… Bu ışıklı hayat, sizin ekranlardan gördüğünüz gibi değil.
Hiçbir ünlünün hayatı keyif içinde değil.
Ben gibi, siz gibi, komşunuz gibi onların da hayatları...
Onların da canı acıyor, onlar da hasta oluyor.
Bunu şu günlerde daha iyi anladığımızı düşünüyordum. Herkesin eşit olduğunu gördük; her şey farklı olacak diye umudum vardı benim.
Bir çocuğun gidişi ile annenin canını acıtmak ne demek.
Her gülümsemenin altında belki ne fırtınalar kopuyordur.
Eğer nasıl olur diyorsanız lütfen Ebru Şallı'ya bakın. Son iki yıldır yavrusunun hastalığı ile hastane odalarında kıvranırken tek bir kelime etmedi… Kalbi kötü olanlar için Allah'tan iyilik istiyorum. Siz de lütfen her duanızın sonuna bunu ekleyin.
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UMUTLU HABER
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında durdurulan Türk Hava Yolları seferleri için satışlar yeniden başlamış.
Türk Hava Yolları'ndan seyahat acentelerine gönderilen bir e-mail'de 1 Mayıs'tan itibaren tüm iç hat uçuşlarının satışa açıldığının belirtildiğini duydum.
Hemen Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesindeki bilet satış kısmına girdim. 1 Mayıs tarihinden itibaren iç hat ve dış hat uçuşları için bilet satın alınabildiği gördüm.
Türk Hava Yolları, Türkiye'de Covid-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte alınan önlemler kapsamında önce dış hat seferlerini iptal etmiş, iç hat seferlerini ise sınırlandırmıştı. Daha sonra ise tüm iç hat seferlerinin iptal edildiği açıklanmıştı.
1 Mayıs'tan itibaren satışa çıkan biletler, güzel günlerin habercisi olarak bir an yüzümde gülümsemeye neden oldu… Yetkililerin 'Evde kal' çağrısına lütfen kulak verin ki güzel günlere kısa zamanda kavuşalım.
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SON GÜNLERİN FAVORİSİ
Annesinin adını kullanmadan bir yerlere geldi. Şarkıları da dillerden düşmüyor. Ünlü sanatçı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal'dan bahsediyorum.
Şimdi onu anlatırken "Ünlü sanatçı Niran Ünsal'ın kızı" diyoruz ama birkaç yıla kadar "Ünlü şarkıcı Hande Ünsal'ın annesi" diyeceğimize eminim ben.
Kendi yazıyor, kendi besteliyor… Sadece anneden gelmiyor bu yetenek ona; anneannesinden geliyor. Anneanne Türkiye'nin ilk viyola virtüözlerinden Nursal Ünsal Birtek. Teyzesi Nida Ünsal, dayı İster Haktan… Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçen zamanı Hande Ünsal değerlendirmiş… Bir şarkı yapmış; klibini de kendi evde çekmiş. Sanırım son bir haftadır dinlediğim tek şarkı "İyi Misin?" Dijital platformlarda da hızla yükseliyor.
Söz yazarı besteci ve yorumcu Hande Ünsa'ın kariyerinde güzel bir şarkı.
Yolu çok açık onun… Alkışı da tıklanması da bol olsun.
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