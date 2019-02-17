Baba mutluluk
İlk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Alişan'ın Burak adını verdikleri oğlu ile ilk fotoğrafını görünce çok mutlu oldum.
Yıllar içinde aynı camiada olup, iyi de kötü de yılların geçince bu duyguyu insan yaşıyor. Çok yakının, çok sevdiğin birinin mutluluğunu paylaşmak gibi...
Burak'a Allah'tan annesi ve babasıyla mutlu bir hayat diliyorum.
Artık karşımızda daha başka bir Alişan olacak. Yeğenlerine olan düşkünlüğünü hep gördük. Şimdi bakalım Burak ile hayatında neler değişecek.
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TESADÜFE BAK!
Başrolünde olduğu 'Kardeşim Benim', 'Kardeşim Benim 2', 'Dönerse Senindir' ve 'Hadi İnşallah' filmlerindeki oyunculuğuyla kendini ispatlayan Murat Boz ile 'Arif V 216', 'Bana Sevmeyi Anlat', 'Kardeş Payı', 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 'Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm' ve 'Kara Bela'dan tanıdığımız Seda Bakan'ın yer aldığı 'Öldür Beni Sevgilim'in fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı.
Film, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini anlatıyor.
Filmin konusu ise kısaca şöyle: Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir.
İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir.
Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur.
Eğlenceli bir iş çıktığı kesin.
Ama ben Okan ve Demet kısmına takıldım. Sanırım siz de bu karakterlerin adını duyduğunuzda aklınıza ilk olarak Okan Kurt ve Demet Akalın geldi. Fragman yayınlandıktan sonra yorumlara baktım; herkes benim gibi düşünmüş. Hatta filmin konusunun onların hayatları olduğunu sanan yorumlar çoğunlukta… Senaryosunu '1 Kadın 1 Erkek' ve 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımların başarılı senaristi Murat Dişli'nin kaleme aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' için benim yorumum; filmin konusunun onlarla hiçbir ilgisinin olmadığı yönünde... Ufak esintiler var mı yok mu, filmi izleyince göreceğiz.
Sanırım Okan Kurt'un da Demet Akalın'ın da bundan haberi yok. Ama ourumdan haberdar olunca yorumları ne olacak çok merak ediyorum.
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O BİR DUAYEN
Kenan Erçetingöz, Türkiye'nin en önemli magazin gazetecisidir. Bu yıl meslekte 40. yılını kutluyor. Duayendir o. Piyasada şu anda çok başarılı olan ve magazinde görev yapan arkadaşlarımın pek çoğu onun öğrencisidir.
Ayrıca o öncüdür ve bunca yıllık meslek hayatında yapılmamışları da yapmıştır. Nerdeyse kimse 'google' bilmezken o bir internet sitesi kurup magazin haberlerini vermeye başladı.
Onu da hayata geçireli 20 yıl olmuş.
Şimdi Kenan Erçetingöz. hem 40. meslek hayatını hem de 'gecce. com' sitesinin 20. yılını aynı anda düzenlenecek muhteşem bir geceyle kutlayacak.
Beyaz'la Berkay'ın da sahnede olacağı; sanat, sosyete ve iş dünyasının birçok ünlü isminin katılacağı gece yine uzun süre konuşulacak.
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