Benjamin Button misali

Geçen hafta yeni yaşıma bastım.

Allah herkese benim dostlarım gibi dostlar nasip etsin. Deniz Seki'nin sürpriz olarak organize ettiği doğum günü yemeğimde ailem ve çok sevdiğim dostlarım yanımdaydı. Muhabir arkadaşlar, kaç yaşıma bastığımı sordu.

Ben de "35 yaşına girdim" dedim.

Evet, son 5 yıldır 35 yaşındayım… Halen 36 olamadım, kaldım 35'te...

Kendimi ruh olarak da öyle hissediyorum.

"35" dememin altında yatan espri ise şu:

Bizim magazin dünyasında kimse gerçek yaşında değil. Dünya üzerinde doğmadan fotoğrafı yayınlanan ünlü bizde… Nasıl mı? Röportajlarında sürekli 1976 doğumlu olduğunu dile getiren bir ünlümüz, 8 Nisan 1971'de gazetede yayımlanan doğum anındaki görüntüleri olduğu halde bunu söyleyebiliyor. Hal böyle olunca bu hesabına göre o kişi, doğmadan fotoğrafı yayımlanan ilk ünlü oluyor.

Ben seneye 34'üm; şimdiden söylüyorum. Ütü üretilmiş, kırışıklıkları açmak için kullanmayayım ben de… Teknolojinin getirilerinden faydalanarak Allah uzun ömür verdikçe genç kalacağım.

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MUHTEŞEM OYUN

Televizyonun ve tiyatronun başarılı iki ismi, Türkiye'nin en önemli kadın yazarlarından Duygu Asena'nın kitabı "Aslında Özgürsün"ünden uyarlanan oyun için aylardır hummalı bir çalışma içindelerdi. Geçen hafta ilk oyun için seyirci karşısına çıktılar.

ProjectAS Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Ali Kemal Güven'in yönettiği "Aslında Özgürsün"de aşka aşık iş kadını "Berna"ya Emel Çölgeçen, evli ve umutsuz ev kadını "Belgin"e Pelin Öztekin hayat veriyor. İkilinin kimliklerini ve aşkı arayış hikayesini eğlenceli bir prodüksiyonla sahneledikleri tiyatro oyununda kahkahalar havalarda uçuşuyor.

"Aslında Özgürsün" benim keyifle okuduğum ilk kitaplardandır. Yakın arkadaşım Pelin Öztekin'in yeteneğini harika bir oyunda bir kez daha görmek beni çok mutlu etti.

Bu arada ilk gösterim ünlüler geçidi gibiydi. Rasim Öztekin, Demet Akbağ, Oya Başar, Derya Alabora, Celil Nalçakan, Ferhan Şensoy ve Sercan Badur gibi sanat camiasının önde gelen isimleri de vardı. Lütfen tiyatrolara sahip çıkalım. Yolunuz düşerse de oyunu mutlaka izleyin.



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O BİR STAR

Aleyna Tilki; şarkıları, söylemleri ve yaptıklarıyla benim için gerçek bir star. O, gerçekten yeni nesil bir yıldız.

Geçen hafta Aleyna'nın Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine gittim. Sahnede devleşen bir Aleyna Tilki vardı. Onu ilk defa izledim ve kendisine hayran kaldım. Pop, rock, türkü ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarının yanı sıra enerjisi bitmeyen danslarıyla kendinizi ondan alamıyorsunuz.

Bu konser bana "Aleyna Tilki, bu ülkenin kadın pop starlarından biri" dedirtti. Hele şovun ortasında Selda Bağcan'la beraber sahneye çıkan Aleyna, en büyük sınavını da vermiş oldu.

Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan ve dünya müzik piyasasında hatırı sayılır yeri olan Selda Bağcan'ın Aleyna Tilki'yi Avrupa'da da göreceğimizi söylemesi ona inancımı daha da arttırdı.

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MUTLULUKLAR

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay 5 yıllık ilişkilerinin ardından 6 Şubat'ta dünyaevine girdi. Düğünde Özgür Masur imzalı gelinlik giyen Hazal Kaya, "Özgür, çok yakın arkadaşım ve 17 yaşındayken 'Evlenirsem, gelinliğimi sen yaparsın' diye ona söz vermiştim. Öyle de oldu" demiş.

Son zamanlarda gördüğüm en güzel gelin ve gelinlik olmuş. Bayıldım… Sade, çok şık, tam da Hazal'ın genç yaşına uygun ve masumiyetini ortaya çıkaran bir gelinlik olmuş. İkisine de mutluluklar diliyorum…