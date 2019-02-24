Birbirlerine sosyal medyada sürekli 'kalp' emojileriyle yorum yapan ikilinin aşkı, beni gerçekten şaşırttı. Tabii ki hemen evlenmelerini beklemiyordum.
Ama Ata Demirer'i yıllardır takip eden biri olarak onu ilk defa böyle ilişkisini açık açık yaşarken görünce mutlu olacak diye kendi adıma sevinmiştim.
Bir anda başlayan ve aynı şekilde biten aşk için sosyal medyada öyle yorumlar yapıldı ki… Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, ikiliyi reklam yapmakla suçladı. Bence insanlar, ilişkilerini birbirlerini tanıyıp kendilerinden emin olduklarında duyurmalılar. Zaten Ata Demirer'in böyle bir reklama ihtiyacı yok. Eminim o da böyle bir şey yaşansın istememiştir.
Bakarsınız yeniden bir araya gelirler ve mutluluğun tadını çıkarırlar.
Bir araya gelmezlerse de yeni hayatlarında mutlu olsunlar…
HER hastalık için bitkisel içerikli tavsiyeler veren Prof. Dr. Canfeza Sezgin ile tanıştım. O kötü hastalık var ya, çağımızın salgını gibi olan… Kanserden bahsediyorum.
Kanser, her an herkesin kapısını çalabilir. Kanserin tedavisi, hem hasta hem de yakınları için zor. Ben de annesini bu kötü hastalıktan kaybeden biri olarak o süreçleri çok iyi biliyorum. Bu yüzden alternatif ve faydalı olabilecek her şeyi elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istiyorum.
Prof. Dr. Canfeza Sezgin, zerdeçal ve brokolinin her kanser türüne karşı önemli bir etkiye sahip olduğunu söylüyor.
Ve esas önemli bilgi de özellikle akciğer kanseri tedavisinde kullanılan aşıyla ilgili. Prof. Dr.
Sezgin'in aşıyla ilgili görüşleri ise şöyle: "Bu aşı Türkiye'ye geldi. Ve akciğer kanseri aşısı, özellikle ileri evre veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri dediğimiz, başka organa sıçramış akciğer hastalarına tıbbi tedaviyi aldıktan sonra uygulanmaya başlandı." Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den Avrupa'dan çok sayıda hastanın akciğer kanseri aşısı yaptırmak için Küba'ya değil Türkiye'ye geldiğini öğrendim. Sezgin, "Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim. Türkiye'deki hastalara farklı bir tedavi imkanını sundukları için müteşekkiriz" diyor. Eğer birilerinin hayatına bilgiyle dokunabilirsem ne mutlu. Allah herkese şifa versin.
BAŞARILI oyuncu Serenay Sarıkaya, başrol oynadığı 'Alice' müzikali için Nil Karaibrahimgil'in yazıp bestelediği bir şarkıyı söylüyor.
Sesiyle adeta büyülüyor. Müzikale gidenler Sarıkaya'nın oyunculuğu kadar şarkıcılık kısmından da övgüyle bahsediyor.
Ezgi Mola da 'Alice' müzikalinde şarkı söylüyor. Onun da yeteneğini sosyal medya paylaşımlarından biliyoruz. Ben ona da bayılıyorum.
Ama müzikali izleyenlerin çoğunluğundan duyduğum ortak yorum, Serenay Sarıkaya'nın daha başarılı olduğu yönünde…