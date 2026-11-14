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İstanbul'da etkili olan fırtına sahili vurdu: Kız Kulesi karşısında dev dalgalara yakalananlar kamerada

İstanbul'da etkili olan fırtına sahili vurdu: Kız Kulesi karşısında dev dalgalara yakalananlar kamerada

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İstanbul’un simge noktalarından Üsküdar sahili, etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle dev dalgalara sahne oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kız Kulesi manzarasında hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen 3 kişi, sahile aniden vuran dev dalganın hedefi oldu. Şiddetli dalganın etkisiyle sırılsıklam olan ve yere düşen kişilerin yaşadığı o tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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