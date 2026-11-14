İstanbul'da etkili olan fırtına sahili vurdu: Kız Kulesi karşısında dev dalgalara yakalananlar kamerada
İstanbul’un simge noktalarından Üsküdar sahili, etkili olan fırtına ve lodos nedeniyle dev dalgalara sahne oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kız Kulesi manzarasında hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen 3 kişi, sahile aniden vuran dev dalganın hedefi oldu. Şiddetli dalganın etkisiyle sırılsıklam olan ve yere düşen kişilerin yaşadığı o tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam