Bunun nesi yanlış!
Yıllar önce de Kemal Sunal ünlü şarkıcılarla Avrupa turnesine çıkıp sahnede o meşhur repliğini yapar inermiş ve şarkıcıdan çok para alırmış.
Şimdi devri değişti, her şey farklı...
Bir şarkıcıdan daha çok şöhretleri var oyuncuların. Burak Özçivit de lüks bir firmanın davetlisi olarak gittiği Kuveyt'te 'Royal Family' (Kraliyet Ailesi) diye lanse edilen zengin kadınlarla bir araya geldi. Ünlü oyuncu, gece 1'e kadar davetlilerle sohbet edip fotoğraf çektirmiş. Bir sonraki organizasyon da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Katar'da yapılacakmış...
Aynı şey Meryem Uzelli'nin başına gelmişti ve o bunu kendi aksanı ile anlatınca yer yerinden oynamıştı.
Uzerli, bir röportajında "Bir şey, bir oyuncuyla yemek yemek istiyor.
Ve bunun için çok para teklif ediyor" sorusu üzerine "Hiç öyle bir teklif geldi mi?" sorusuna "Geldi.
Üstelik gittim de..." yanıtını vermişti.
Röportajın ardından Meryem Uzerli, Dubaili şeyhle akşam yemeğine çıktığına ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kendisini tam olarak ifade edemediğini söyledi.
"Ekipçe yemeğe gittik ve verilen parayı bağışladık" diyerek konuya aydınlatmıştı. Kısaca yurt dışından böyle teklifler geliyor. Bunu nakite çevirmek de en doğru olanı oyuncular için.
Şarkıcılar sahneye çıkıp şarkı söylerken onların yemek yemesinde ne var!
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YERSİZ TEPKİ!
KİM ne konuşacağını gerçekten bilmiyor… İyiliğin vatanı olur mu?
"Keşke önce Türkiye'deki çocuklarla ilgilenseydi" diyerek Gamze Özçelik'i eleştiyor yılların Selda Alkor'u.
Herkes yardımları takdir ederken bu çıkış bana o kadar yersiz geldi ki... Onu alkışlayacağına ve yüreklendireceğine neden bunu yaparsın!
Gamze Özçelik de yardımları yapanın kendisinin değil, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin bağışçılarının olduğunu, Türkiye ve dünyada toplamda 109 öğrenciye burs verdiklerini ve Türkiye'de ulaştıkları onlarca aile, kardeş aile projeleri olduğunu aynı zamanda erzak, kömür, battaniye, kıyafet ve kırtasiye gibi ihtiyaçların sağlandığını söyledi.
Gamze Özçelik'in hayatını adadığı yeni yolunu, çocuklar için fedakarlığını taktir ettiğimi ve onlarla gönüllü olarak işbirliği yapmak istediğimi yazmıştım.
En kısa sürede gönlümden geçeni yapacağım onlarla.
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BEYAZ SAYFA
O SES Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ten yeni proje… Beyaz, YouTube kanalı kuruyormuş. Bir karavanla gezerek youtube şovu yapacak. Çekimleri başlamış. Keyif adamıdır, sıcak kanlıdır hoş sohbettir ve iyi misafirperverdir Beyaz. Ekranda gördüğünüz adamın daha sıcak ve keyiflisidir özel hayatında.
Bugüne kadar ekranda görmediğimiz bir hali yansıyacak ve daha çok seveceğiz bence Beyaz'ı.
O Ses Türkiye'de; çok iyi espriler yapıyor, kendini izletiyor ve onunla ilgili gerçek olan her şey izleyiciye geçiyor.
Youtube'da yeni isimlere de yer verip onlara da imkan tanıyacakmış Beyaz. Yeni nesile ayak uydurmak, yeni nesile kendini izletmek önemli. Bunu keşfetmek bu yolda adım atmak çok önemli.
Günümüzü yakalamak kısaca.
Önümüzdeki hafta youtube kanalı yayına giriyormuş. Emeği geçenleri gerçekten kutluyorum.
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