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Kars Sarıkamış'ta kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kars Sarıkamış'ta kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Uçurumda mahsur kalan 2 yaralı, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

KARS'TA ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI: 2 YARALI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve uçurumda mahsur kaldı.

Kaza, Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çamyazı yönünde ilerleyen araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

UÇURUMDA MAHSUR KALAN YARALILAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan ve uçurumda mahsur kalan 2 yaralıya ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda 2 yaralı bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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