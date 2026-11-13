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Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsü kazaya karıştı: Otomobil iki aracın arasında sıkıştı

Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ve İETT otobüsü kazaya karıştı: Otomobil iki aracın arasında sıkıştı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda 2 yaralı bulundukları yerden çıkarıldı.

Araçta bulunan ve uçurumda mahsur kalan 2 yaralıya ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çamyazı yönünde ilerleyen araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve uçurumda mahsur kaldı.