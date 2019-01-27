Sanatın gücü
Sahnede her ikisinin el ele sıkıştığını görünce evde çocuklar gibi mutlu oldum.
Kimse birbirini sevmek zorunda değil; ama herkes birbirine saygı duymak zorunda… Birini eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin.
Onlarla fikirlerin ve görüşlerin aynı olmak zorunda değil. Ama kurduğun cümlelere dikkat edeceksin.
Her zaman aynı şeyi söylüyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na kurduğun cümlelere dikkat edeceksin. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nın şahsına ve ailesine cümle kurarken o sınırın kalkamaması gerekiyor. Türkiye'deki her sanatçı benim için çok değerli. Hele ki yıllarını sanata vermiş, Türk halkının kalbinde yer etmiş sanatçılar başımın tacı. Ama aradaki ince çizgiyi unutmamak gerek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sanatçılarla daha çok iç içe görmek istiyorum. Yaklaşık 20 yıl önce Yedi Kule Zindanları'nda Popüler Müzik Vakfı POPSAV Geleneksel Yaz Konserleri yapardı ve o dönemin Cumhurbaşkanları sanatçılarla kol kola halkla şarkılar söylerdi.
Umarım, Cumhurbaşkanımız öncü olur ve o güzellikleri yine beraber yaşarız.
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ARANAN KAN
Uzun yıllar İstanbul gece hayatında birçok orkestrada çalan, çok sayıda sözü, bestesi ve düzenlemesi olan Okay Barış; iyi bir müzisyen. Barış, Sezen Aksu'nun ortak prodüksiyonuyla 'Onursuz Olabilir Aşk' adlı yeni bir albüm çıkardı.
O şarkıları bir yıldır dinleyen ve stüdyo aşamasını bilenlerden biriyim.
Her şarkısı içime işledi. On bir şarkının düzenlemesinde Okay Barış imzası var.
Bestelerin tamamı ve sekiz şarkının sözü, albümün müzikal konseptini de belirleyen Sezen Aksu'ya ait. Sözlerden ikisi Sibel Algan tarafından yazılırken, albümde bir de sürpriz isim var. Yıldız Tilbe, albümde 'Aşktan Giderken' şarkısına yazdığı sözle yer alıyor.
Albümü dinlemeye başladığınızda "On bir şarkı nasıl geçti?" diyeceksiniz.
Okay Barış, son on yılın en iyi albümüne imza atmış. Favori şarkılarım ise 'Onursuz Olabilir Aşk', 'Artık Sevilmiyor Böyle' ve 'Bildiğin Gibi Değil'.
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NE OLUR GERİ DÖN
Sezen Aksu'dan bahsetmişken konuya ben de müdahil olayım. Hayranları iki yıl önce sahnelere veda ettiğini açıklayan Aksu'nun dönmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyanın adı ise 'Geri dön Sezen'.
Sahibi olduğu SN Müzik'e iletilmek üzere change.org sitesinde kampanya başlatan Minik Serçe'nin hayranları NTV Kültür-Sanat muhabiri Suat Kavukluoğlu'nun yazdığı Sezen Aksu yazısının şu bölümünü seslendirdi:
"Çok özledik sizi Sezen Aksu...
Biliyoruz, yorgunsunuz. Dinlenmek istiyorsunuz. Hepimizin böyle hissettiği zamanlar olur, mutlaka olmuştur... Her şeyi bırakıp gitmek isteriz. Bir şarkınızda içinizi döktüğünüz gibi 'Basıp gitmek isteriz buralardan, kendimizi doldurup trenlere, bir daha hiç basmadan frenlere, gördüğümüz bütün duraklarda inmek, ağrıyıp ağrıyıp dinmek, isteriz...' Biliyoruz 'Yoksunuz, kabuklarınızı kırana kadar... Kim bilir kaç yıl oldu kendinizi dinlemeyeli...' Ama bilin ki biz sizi çok özledik ve eksikliğinizi her gün daha da derinden yaşıyoruz. Bugüne kadar hep size sarıldık, sığındık. Konserleriniz dert paylaşma, hal hatır sorma, birbirimize sarılma, iç dökme ve arınma buluşmaları gibi oluyordu.
Sanki bizi her yaz evinizin bahçesinde ağırlıyordunuz. Ve artık tekrar şarkılarınızla dertleşmek, ağlamak, mutlu olmak istiyoruz. Yine kalp kalbe, göz göze olalım.
Yine zor zamanlarda şarkılara sığınalım..." Bu metnin her cümlesine katılıyorum.
Kampanyaya ben imza verdim… Senin de içinden bunlar geçiyorsa haydi imzanı ver.
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