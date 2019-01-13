En büyük acı
Annesini o kötü hastalıktan kaybeden, o hastane sürecini yaşayan biri olarak kalbim o kadar acıdı ki... Hande Erçel'in içinde kopan fırtınaları gerçekten çok iyi hissediyorum.
Aylin Erçel'in durumu kısa süre önce ağırlaşmıştı. O kötü hastalığın sonu getirdiğini biliyordum ve acı haber geldi.
Hasta yakınları bu gerçeği bildikleri halde bir sonun olduğunu asla kabul etmiyor.
Ölüm kaçınılmaz; ama konu anne olunca insan bildiği halde kabul etmek istemiyor.
Hande Erçel, annesine kök hücrede donör olacağını söyleyip "İyi haberler bekliyoruz. İnşallah iyileşecek" demişti.
Ünlü oyuncu, bir süredir sağlık problemleri yaşayan ve bakımıyla yakından ilgilendiği annesiyle yeni yıla hastane odasında girmişti. Ben de 2012'yi uğurlarken yeni yılı annemle karşılamıştım. Sonra kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. O, son yılbaşı yemeğimizdi.
Şan şöhret, para pul, dünyaya ait ne varsa her şeyin önemi bitiyor. Sevdiklerinizin kıymetini bilin lütfen. Onlara sıkı sıkı sarılın.
Allah dönüşü olan ayrılıklar versin, kaderinize sevdiklerinizle uzun yıllar beraber yaşamayı yazsın.
Hande Erçel'e Allah sabır versin.
Melek annesi Aylin Erçel'in de mekanı cennet olsun.
*****
BİR DEVİR KAPANIYOR
1994'te Cem Uzan tarafından kurulan ve Türkiye'nin ilk video müzik kanalı olan Kral TV kapanıyor. Ve bir devir daha bitiyor.
Kanal, 1 Şubat'tan itibaren TV'deki yayınına son verecek ve dijitalden devam edecek.
Müzik sektörüne büyük hizmet veren Kral TV'nin kapanması ünlü şarkıcıları, yönetmenleri, yapımcıları ve müzik sektörünün önemli isimlerini ayağa kaldırdı. Sosyal medya üzerinden Kral TV'nin kapanmasıyla ilgili birçok paylaşım dikkat çekti.
Polat Yağcı: "Kral yoluna dijital dünyada devam edecek. Yine sanata ve sanatçıya değer katacak.
Ama ekranlardan böyle sessiz sedasız mı gidecek? Koskoca 25 yıl aklıma geliyor ve o 25 yıl elimizden kayıp gidiyor… O, koca bir sektöre sahip çıktı da biz bir Kral'a sahip çıkamadık, yazık!" Bülent Seyhan: "Türkiye müzik endüstrisinin kurumsal kimliğe bürünmesinde ve yeni isimlerin piyasaya kazandırılmasında büyük payı olan bu kanalın kapanmasına sessiz kalmayacağız." Merve Özbey: "Kral TV'nin artık dijitalden yayın hayatına devam edeceğini duydum. İnternet üzerinden devam edecek olması bir teselli sebebi olsa da TV ekranımız boş kalacağı için üzgünüm. Bu zamana kadar bizi sizlerle buluşturan Kral TV'nin kapısından yönetimine kadar, müzik dünyamıza ve bizlere emek veren herkese yeni hayatlarında başarılar dilerim." Ece Erken, Özlem Yıldız, Melike Öcalan, Hande Kazanova ve rahmetli Defne Joy Foster Kral TV'nin efsane VJ'leriydi. Kral TV, benim de İstanbul'da kurumsal olarak ilk işe başladığım şirketti. Sonrasında 6 yıl boyunca İletişim Direktörlüğü'nü yürüttüğüm Kral TV'nin kapanması sektör için büyük kayıp.
Kaset dönemi bitti, CD dönemi bitti… Sıra dijital dönemde… Ve şimdi sektörün en önemli lokomotifi de bitti. Üzgünümüm hem de çok…
*****
ANASININ KIZI
Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden Niran Ünsal'ın kızı olmasına rağmen kendi isteğiyle asla annesinden destek almayan Hande Ünsal, son günlerde yeni şarkısı 'Sever miydim?' ile adından sıkça söz ettiriyor.
'Sever miydim?' radyoda televizyonda ve pek çok mekanda çalınıyor. İnsan çalışınca, emek harcayınca, işine yatırım yapınca başarıyor.
Hande'yi tanıdığımda beş ya da altı yaşındaydı. Şimdi kocaman ve çok başarıl bir genç kadın. Şarkılar yazıyor, besteliyor.
İşin mutfağında da var.
Sözleri Sinan Akçıl'a, müziği Zülfi Badalov'a ait olan 'Seni Sever miydim?' şarkısının aranjörlüğünü ise Serkan Balkan üstlendi. O başarılı oldukça onunla gurur duyuyorum. Uzun yıllar Hande Ünsal adını duyacağız. Şimdi yaptıkları, gelecekteki başarılarının ayak sesleri…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Destekliyorum... 06 Ocak 2019, Pazar AVRUPA Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında Türkiye'de de yeni yılla beraber naylon poşetlerin marketlerde ücret...
- Mutlu yıllar 01 Ocak 2019, Salı 2018 biterken 2019'a güzel başlamak için hatırlatmak istedim... Ölüm var! Hangi kapıyı, ne zaman çalacağını asla...
- Mega taktik 17 Aralık 2018, Pazartesi Tarkan, geçen hafta Instagram hesabında paylaştığı videoda sabahın erken saatinde çekime gittiğini ve çok heyecanlı...
- Bu kez Sezen söyleyecek 09 Aralık 2018, Pazar HAFTA sonunu şahane şarkılarla karşıladık. Sezen Aksu, Deniz Seki ve Gülşen uzun sürenin ardından yepyeni şarkılarla...
- Yıllar sonra bir ilk 02 Aralık 2018, Pazar GEÇEN hafta 'Ayaklı Gazete' internet magazin portalının düzenlediği ödül törenine katıldım. O gece bana her şeyin...
ÖZGÜR ARAS Tweetleri