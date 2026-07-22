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Onur Özkan
ONUR ÖZKAN
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Artılar ve eksiler

Eklenme Tarihi 22 Temmuz 2026

Henüz temmuz ayında ve yoğun yükleme döneminde yapılan her resmi maç, rakipten bağımsız zorludur. Fenerbahçe adına dünkü ana hedef mutlaka kazanmaktı. Bu başarıldı. Geleceğe dair, çoğu son derece olumlu bazı mesajların da verildiğini düşünüyorum.

1-Yüksek tempolu idmanlara, sıcak havaya ve sezon başı olmasına rağmen takımın fiziki durumunuçok beğendim. Kaliteli bir kamp dönemi geçirildiği kesin.
2-Modern futbolun olmazsa olmazlarından birisi reaksiyon. Kaybedilentopları geri kazanmaarzusu ve hızı çok olumluydu.
3-Geçen sezon ağız-burun bükülen ama Dünya Kupası'nda neredeyse her maçta Portekiz formasını giyen Semedo sağ kanadı tekbaşına müthiş kullandı. Kartal'la beraber havası değişmiş, bu kesin.
4-Yabancı kuralında ilk kurban edilecek isimlerden biri olarak gösterilen Fred işleri zorlaştıracak. Hem hazırlık maçlarında hem de dün takımın en iyilerindendi.
5-Talisca kaldığı yerden devam ediyor. Hem süper bir gol attı hem de neredeyse her pozisyonun içinde o vardı. Takımda kalırsa 9 ve 10 numara tercihlerinde kafaları karıştırır.
6-İlk yarıda Jayden'ın sol bek olması, takımı tek kanatla uçmaya çalışan bir uçağa çevirdi. Leventhamlesiyle denge sağlandı.
7-Skriniar henüz hazır değil. Ake ile kaliteli ve hızlı takımlara karşı sorun yaşatırlar mı? Kafamdabazı soru işaretleri var.
8-İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye çok güveniyor ama 3 yıl öncesininbaya gerisinde olduğuda çok net bir gerçek.

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