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Onur Özkan
ONUR ÖZKAN
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La Fontaine’den masallar!

Eklenme Tarihi 21 Haziran 2026

Tarifi olmayan bir hüsran ve iflas... 24 yıl bekledik, 193 dakikada Dünya Kupası'na veda ettik. Sadece tek bir kişiye ve tek bir sebebe bağlanamayacak kadar büyük bir fiyasko bu. Hem oyun hem fiziksel hem de mental anlamda tam anlamıyla dibe vurduk. Artık dilediğiniz kadar Youtube videosu çekebilirsiniz.


Kim bilir belki de bu maçları da tıpkı İspanya yenilgisi gibi gülerek, eğlenerek anlatırsınız. Biz sadece Avustralya ve Paraguay gibi iki sıradan takıma yenilmedik. Asıl kibrimize boyun eğdik. Turnuva öncesi yarı finaller, finaller havada uçuşurken "Aman, ayaklar yere sağlam bassın" dedik ama kimseye dinletemedik. Hiç boşuna ağlamayın çok değerli futbolcu kardeşlerim. Haiti kadar bile olamadınız. Siz belki 1 haftaya lüks yatlarınızda tatilinizi yapacaksınız ama 86 milyon bu hüsranı asla unutamayacak. Ve sayın Montella... Seni hep destekledik, arkanda durduk. "Bizden biri gibi oldu" diye sevindik ama sen bizi bile sollayıp geçtin. Maçın neredeyse 4'te 3'ünü 10 kişi oynayan takıma gol atamayıp, sonra da "Kısmet değilmiş" demek de nedir? Bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun?


1 tane düzgün pozisyonumuz yok. Çıkıp "Her şeyi denedik" diyorsun. La Fontaine mezarından kalkıp bunları işitse seninle gurur duyardı!
Sözün özü... 'Dünya'lar başımıza yıkıldı...

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