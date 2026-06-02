Onur Özkan

Eklenme Tarihi 02 Haziran 2026
Dünya Kupası öncesi Türkiye'de son maçına çıkan Bizim Çocuklar'a harika bir uğurlama oldu Kadıköy'de... Dolu tribünler, çok coşkulu bir taraftar ve çok motive bir Milli Takım... Skorun fazla bir önemi yok. Ancak takımın enerjisi, yüksek özgüveni ve bireysel performanslar sanırım herkesi turnuva öncesi heyecanlandırdı.

Montella aslında ana planda fazla yer almayan çok sayıda ismi 11'e alarak Makedonya önüne çıktı. Özellikle Deniz Gül ve Can Uzun tercihi dikkat çekiciydi. Deniz Gül önemli bir potansiyel. Evet eksikleri var ama Dünya Kupası'nda oyun sıkışırsa Montella'nın elinde iyi bir çözüm olacak Deniz. Hem sırtı dönük istasyon oluyor hem de yüksekten ciddi bir tehdit. Attığı gol tam bir 9 numara bitirişiydi.
Tabii ki gecenin en fazla dikkat çeken ismi hiç tartışmasız Can Uzun oldu. Sadece attığı gol değil, ön alan baskısına katkısı ve organizasyon içinde aldığı rol ile yıldızlaştı.

Belki elemelerde çok fazla forma şansı bulamadı ama Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın kilit bir ismi olabileceğini herkese gösterdi. Ve tabii ki başta Galatasaray olmak üzere kendisini isteyen kulüplerin de iştahını kabarttı. Kısacası tribünüyle, oyuncusuyla, oyunuyla, kenar yönetimiyle Dünya Kupası öncesi hem çok heyecanlı hem çok umutluyuz. Yürüyedurun çocuklar.
