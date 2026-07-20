Onur Özkan

Maç saatleri, su molaları ve ABD ile FIFA'nın ortaklaşa skandallarının damga vurduğu bir turnuvanın finalinin normal olması beklenemezdi.

Normal de olmadı zaten. Dünya Kupaları tarihinde oyun olarak bu kadar tek taraflı bir final oynanmış mıdır daha önce? Hiç sanmıyorum. Normal süre bittiğinde Arjantin'in toplam şut sayısı ve gol beklentisi 'sıfır'dı. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı ise 'bir'di. Messi'yi al saha kenarına, Panama'vari bir takım olur Arjantin. Dünya Kupaları tarihinde final oynayan en yeteneksiz ekip olabilirler. Messi'nin omuzlarında finale kadar geldiler.

Ancak 39'luk bir adamın yapabileceklerinin de sınırı var. 10'un bir şampiyonlukla Dünya Kupası'na veda etmesini isterdim ama bu yeteneksiz ordusu ile imkansızdı.

İspanya çok mu iyi oynadı peki?

Kesinlikle hayır. Topa hep sahip oldular ama üretim istedikleri düzeyde değildi. Ancak finali ve kupayı sonuna kadar hak ettikleri de koskocaman bir gerçek. De La Fuente ve ekibi bir turnuva nasıl oynanır dersini verdi. "İyi hücüm maç kazandırır, iyi savunma kupa aldırır" sözünü sahaya kusursuz yansıttı İspanyollar. Bu bir tesadüf değil. 1 hafta önce U19 Avrupa Şampiyonası'nda gol yemeden şampiyon oldular. Yani bir yandan geleceğin kupalarına hazırlanıyorlar.

Son söz hakem Slavko Vincic'e. Evet zor maçtı ama çok kötü yönetim gösterdi. Enzo'yu daha erken atması gerekiyordu.

Uzatmada İspanya'nın gölü de görebildiğimiz kadarıyla temizdi.