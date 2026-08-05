2026 LGS 1. ve 2. nakil takvimi: MEB boş kontenjan sorgulama ekranı
LGS 2026 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayan nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen veya farklı bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde e-Okul üzerinden 1. ve 2. nakil başvurularını gerçekleştirebilir. Boş kalan kontenjanlar ile taban puanları da bugün (5 Ağustos 2026) ilan edilecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da daha farklı bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı nakil takvimini duyurdu. Ağustos ayı boyunca iki aşamada gerçekleştirilecek nakil başvurularının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları devreye girecek. İşte 2026 LGS nakil sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…
LGS 2026 NAKİL SÜRECİ BAŞLADI
LGS kapsamında yapılan merkezi yerleştirmenin sonuçları bugün belli oldu. Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya ilk yerleştirmede herhangi bir liseye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre bu yıl da iki ayrı nakil dönemi uygulanacak.
1. NAKİL BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Birinci nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu süreçte öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini güncelleyerek boş kontenjan bulunan okullar için yeniden başvuruda bulunabilecek.
1. nakil takvimi
Başvuru tarihleri: 5-7 Ağustos 2026 (başladı)
Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos 2026
2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
2. nakil tercihleri 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
2. nakil takvimi
Başvuru tarihleri: 10-12 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos 2026
NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Nakil tercihleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Öğrenciler bu süreçte boş kontenjan bulunan okulları tercih ederek mevcut yerleştirmelerini değiştirme şansı elde edecek. Nakil sonuçları açıklandıktan sonra yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİ HANGİ SÜREÇ BEKLİYOR?
İki nakil döneminin sonunda da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için bu kez İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek.
Komisyonlar, öğrencilerin adres bilgileri, okul kontenjanları ve yerleştirme esaslarını dikkate alarak yeni yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.