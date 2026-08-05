2026 LGS 1. ve 2. nakil takvimi: MEB boş kontenjan sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da daha farklı bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı nakil takvimini duyurdu. Ağustos ayı boyunca iki aşamada gerçekleştirilecek nakil başvurularının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları devreye girecek. İşte 2026 LGS nakil sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

LGS 2026 NAKİL SÜRECİ BAŞLADI

LGS kapsamında yapılan merkezi yerleştirmenin sonuçları bugün belli oldu. Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya ilk yerleştirmede herhangi bir liseye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre bu yıl da iki ayrı nakil dönemi uygulanacak.