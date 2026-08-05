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2026 LGS 1. ve 2. nakil takvimi: MEB boş kontenjan sorgulama ekranı

LGS 2026 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayan nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayımladı. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen veya farklı bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde e-Okul üzerinden 1. ve 2. nakil başvurularını gerçekleştirebilir. Boş kalan kontenjanlar ile taban puanları da bugün (5 Ağustos 2026) ilan edilecek.

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2026 LGS 1. ve 2. nakil takvimi: MEB boş kontenjan sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da daha farklı bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı nakil takvimini duyurdu. Ağustos ayı boyunca iki aşamada gerçekleştirilecek nakil başvurularının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları devreye girecek. İşte 2026 LGS nakil sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

LGS 2026 NAKİL SÜRECİ BAŞLADI

LGS kapsamında yapılan merkezi yerleştirmenin sonuçları bugün belli oldu. Yerleştiği okuldan memnun olmayan veya ilk yerleştirmede herhangi bir liseye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre bu yıl da iki ayrı nakil dönemi uygulanacak.

Adayların gidecekleri okullar belli oldu.Adayların gidecekleri okullar belli oldu.

1. NAKİL BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Birinci nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu süreçte öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini güncelleyerek boş kontenjan bulunan okullar için yeniden başvuruda bulunabilecek.

1. nakil takvimi

Başvuru tarihleri: 5-7 Ağustos 2026 (başladı)

Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos 2026

Boş kontenjanlar sonuçlarla birlikte ilan edilecek.Boş kontenjanlar sonuçlarla birlikte ilan edilecek.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.

2. nakil tercihleri 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

2. nakil takvimi

Başvuru tarihleri: 10-12 Ağustos 2026

Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos 2026

Liselerin taban puanları da erişime açılacak.Liselerin taban puanları da erişime açılacak.

NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Nakil tercihleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrenciler bu süreçte boş kontenjan bulunan okulları tercih ederek mevcut yerleştirmelerini değiştirme şansı elde edecek. Nakil sonuçları açıklandıktan sonra yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Kontenjanlar e-Okul üzerinden sorgulanabilecek.Kontenjanlar e-Okul üzerinden sorgulanabilecek.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİ HANGİ SÜREÇ BEKLİYOR?

İki nakil döneminin sonunda da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için bu kez İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek.

Komisyonlar, öğrencilerin adres bilgileri, okul kontenjanları ve yerleştirme esaslarını dikkate alarak yeni yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.

MEB BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB 2026 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranıLGS tercih sonuçları açıklandı! MEB 2026 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB 2026 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

MEB'in resmi internet sitesinden de bilgiler görüntülenebilecek.MEB'in resmi internet sitesinden de bilgiler görüntülenebilecek.

📘 Komisyon
Takvimi
Başvurular
17-26 Ağustos 2026
Yerleştirme İşlemleri
28 Ağustos 2026
Pansiyon Başvuruları
Başvurular 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Yatılı eğitim almak isteyen öğrenciler için süreç, nakiller ve komisyon yerleştirmelerinin ardından başlayacak.
📅 2026 LGS Nakil Takvimi
1. Nakil Başvuruları 5-7 Ağustos 2026
1. Nakil Sonuçları 10 Ağustos 2026
2. Nakil Başvuruları 10-12 Ağustos 2026
2. Nakil Sonuçları 14 Ağustos 2026
İl/İlçe Komisyon Başvuruları 17-26 Ağustos 2026
Komisyon Yerleştirmeleri 28 Ağustos 2026
Pansiyon Başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026
✔ LGS Nakil Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Nakil başvuruları yalnızca belirlenen tarihler arasında yapılabilecek.
Tercihler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Her nakil döneminin ardından boş kontenjanlar yeniden güncellenecek.
Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları son fırsat olacak.
Pansiyon başvuruları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak.

İlk nakil başvuruları 6-10 Ağustos'ta alınacak.İlk nakil başvuruları 6-10 Ağustos'ta alınacak.

Soru
Cevap
LGS 2026 boş kontenjanlar açıklandı mı?
Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kalan kontenjanlar ve oluşan taban puanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.
Boş kontenjanlar nereden sorgulanır?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), MEB resmi internet sitesi ve liselerin taban puanı/kontenjan sorgulama ekranı üzerinden.
Sorgulama ekranında hangi bilgiler seçilir?
İl, ilçe, okul türü ve okul adı seçilerek güncel boş kontenjanlar ile taban puanları görüntülenebilir.
1. nakil tercih başvuruları
5-7 Ağustos 2026
1. nakil sonuçları
10 Ağustos 2026
2. nakil tercih başvuruları
10-12 Ağustos 2026
2. nakil sonuçları
14 Ağustos 2026
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuruları
17-26 Ağustos 2026
Komisyon yerleştirme sonuçları
28 Ağustos 2026
Nakil tercihinde nelere dikkat edilmeli?
Güncel boş kontenjanlar kontrol edilmeli, oluşan taban puanları incelenmeli, tercihler puan ve yüzdelik dilime göre yapılmalı, başvurular belirtilen tarihler içinde e-Okul üzerinden tamamlanmalıdır.
Kimler nakil başvurusu yapabilir?
Yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler.
Hangi okul türleri için geçerli?
Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, Anadolu İmam Hatip ile Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri.
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