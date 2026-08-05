Koray Beşli yeniden gözaltında! Reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin yazışmalar bilirkişi raporunda: Müstehcen fotoğraflar sapkın yazışmalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Koray Beşli'nin cep telefonundan çıkan yeni dijital deliller dosyanın seyrini değiştirdi. Bilirkişi raporuna giren WhatsApp yazışmalarında, reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin olduğu belirtilen görseller ve dikkat çeken ifadeler yer alırken, elde edilen yeni bulgular üzerine Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı yazışmalar soruşturmadaki çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Koray Beşli'nin dijital materyallerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıkardı. Cep telefonunda yapılan incelemelerde, reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin olduğu belirtilen görseller ile WhatsApp yazışmaları tespit edilirken, soruşturma dosyasına giren yeni dijital bulguların ardından Başsavcılık yeniden harekete geçti.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen yeni deliller doğrultusunda Koray Beşli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girerken, dijital verilerde tespit edilen yazışmalar ve görseller soruşturmanın kapsamını genişletti.
TELEFONUNDAN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Soruşturma dosyasına giren 23 sayfalık bilirkişi raporunda, Koray Beşli'ye ait cep telefonunun adli imajı üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda WhatsApp yazışması ve görsel analiz edildi.
Rapora göre sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Yazışmalarda çocuklar hakkında kullanılan ifadeler ise tepki çekti.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı konuşmalar bilirkişi raporuna delil olarak girdi.
"SÜBYANCI"... "14'E KADAR DÜŞÜRECEKSİN YAŞI"
Dosyadaki yazışmalarda "Koraykoray" kullanıcı adını kullanan Koray Beşli ile (+380) alan kodlu yabancı bir numara arasındaki konuşmalar dikkat çekti.
Karşı tarafın,
"Sübyancı))) 14'e kadar düşüreceksin yaşı ondan korkuyorum"
ifadelerini kullandığı, Beşli'nin ise bu mesaja gülerek karşılık verdiği görüldü.
"YENİ UFAKLIK"... "17 ABİ"
Bir başka yazışmada ise Koray Beşli'nin aynı kişiye "Yeni ufaklık" notuyla genç bir kızın fotoğraflarını gönderdiği tespit edildi.
"Kaç yaşında?" sorusuna karşı tarafın, "17 abi"
yanıtını verdiği, buna rağmen sohbetin devam ettiği rapora yansıdı.
17 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAKKINDA SKANDAL SÖZLER: "FENA KARI"
Konuşmalar bunlarla da sınırlı kalmadı.
"Koraykoray"ın "Nasıl?:)" sorusuyla başlayan diyalogda, bahsi geçen kız çocuğunun yaşının 17 olduğu açıkça belirtiliyor. Buna rağmen karşı tarafın kullandığı cinsiyetçi ve sapkın ifadeler kan dondurdu.
BİRDEN FAZLA WHATSAPP GÖRÜŞMESİ İNCELENDİ
Bilirkişi raporuna göre incelemeler yalnızca tek bir sohbetle sınırlı kalmadı. Şüphelinin farklı WhatsApp kullanıcılarıyla yaptığı görüşmeler tek tek incelenirken, birden fazla konuşmada suç konusuyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yazışmaların bulunduğu kaydedildi.
Bu kapsamda farklı numaralar ve "Berna Demir" isimli kullanıcıyla yapılan sohbetler de rapora dahil edildi.
"BEN SUGAR DADDY"
Dosyada yer alan başka bir WhatsApp görüşmesinde ise "Berna Demir" isimli kullanıcı ile yapılan konuşmalar dikkat çekti.
Karşı tarafın "Sübyancı" mesajına Koray Beşli'nin "17" cevabını verdiği, ardından "Ailesi yok mu bunların?" sorusuna ise "Ben sugar daddy" yanıtını yazdığı bilirkişi raporunda yer aldı.
"17 YAŞINDA DAHA"... "HEM DANS HEM ESKORTLUK MU YAPACAK?"
İncelenen dijital materyallerde Koray Beşli'nin başka bir kullanıcıya da reşit olmadığı belirtilen genç kızlara ait uygunsuz görüntüler gönderdiği belirlendi.
Yazışmalarda Beşli'nin, "17 yaşında daha" ifadelerini kullandığı, karşı tarafın ise "Çok küçük ya" ve "Hem dans hem eskortluk mu yapacak?" şeklindeki mesajları dosyaya girdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dijital materyallerden elde edilen yeni deliller doğrultusunda yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Bilirkişi raporunda yer alan yazışmalar ve dijital bulguların soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam edildiği bildirildi.