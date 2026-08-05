Koray Beşli yeniden gözaltında! Reşit olmayan kız çocuklarına ilişkin yazışmalar bilirkişi raporunda: Müstehcen fotoğraflar sapkın yazışmalar

İnsan değil bu karı

"Koraykoray"ın "Nasıl?:)" sorusuyla başlayan diyalogda, bahsi geçen kız çocuğunun yaşının 17 olduğu açıkça belirtiliyor. Buna rağmen karşı tarafın kullandığı cinsiyetçi ve sapkın ifadeler kan dondurdu.

Bu kapsamda farklı numaralar ve "Berna Demir" isimli kullanıcıyla yapılan sohbetler de rapora dahil edildi.

Bilirkişi raporuna göre incelemeler yalnızca tek bir sohbetle sınırlı kalmadı. Şüphelinin farklı WhatsApp kullanıcılarıyla yaptığı görüşmeler tek tek incelenirken, birden fazla konuşmada suç konusuyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yazışmaların bulunduğu kaydedildi.

Karşı tarafın "Sübyancı" mesajına Koray Beşli'nin "17" cevabını verdiği, ardından "Ailesi yok mu bunların?" sorusuna ise "Ben sugar daddy" yanıtını yazdığı bilirkişi raporunda yer aldı.

Dosyada yer alan başka bir WhatsApp görüşmesinde ise "Berna Demir" isimli kullanıcı ile yapılan konuşmalar dikkat çekti.

"17 YAŞINDA DAHA"... "HEM DANS HEM ESKORTLUK MU YAPACAK?"

İncelenen dijital materyallerde Koray Beşli'nin başka bir kullanıcıya da reşit olmadığı belirtilen genç kızlara ait uygunsuz görüntüler gönderdiği belirlendi.

Yazışmalarda Beşli'nin, "17 yaşında daha" ifadelerini kullandığı, karşı tarafın ise "Çok küçük ya" ve "Hem dans hem eskortluk mu yapacak?" şeklindeki mesajları dosyaya girdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dijital materyallerden elde edilen yeni deliller doğrultusunda yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Bilirkişi raporunda yer alan yazışmalar ve dijital bulguların soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam edildiği bildirildi.

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