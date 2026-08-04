Instagram'da yeni kazanç kapısı: Ünlüler özel içeriklerini abonelik sistemiyle paraya çevirdi! Teşhircilikte yeni perde

"Yaptıkları çok kötü örnek oluyor alttan gelecek olan nesile."

"Onlar moderniteyi değil ahlaki yozlaşmayı ve teşhirciliği özgürlük sanıyorlar."

"Bu devir teşhircilerin devri."

"İnsanda biraz olsun utanma olur. Neyin peşindesiniz? Para ve şöhret sizi ne hale getirmiş."