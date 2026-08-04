Instagram'da yeni kazanç kapısı: Ünlüler özel içeriklerini abonelik sistemiyle paraya çevirdi! Teşhircilikte yeni perde
Instagram'ın ücretli abonelik sistemi Türkiye'de hızla yayılıyor. Gülben Ergen, Şeyma Subaşı, Merve Boluğur, Ece Erken, Melek Mosso ve daha birçok ünlü isim, takipçilerinden aylık ücret alarak özel içerikler paylaşmaya başladı. Kimi hesapların aylık kazancı yüz binlerce lirayı aşarken, sosyal medyada "mahremiyet para karşılığı satılıyor", "teşhircilik normalleştiriliyor" ve "gençlere kötü örnek olunuyor" yorumları peş peşe geldi.
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