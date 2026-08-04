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Instagram'da yeni kazanç kapısı: Ünlüler özel içeriklerini abonelik sistemiyle paraya çevirdi! Teşhircilikte yeni perde

Instagram'ın ücretli abonelik sistemi Türkiye'de hızla yayılıyor. Gülben Ergen, Şeyma Subaşı, Merve Boluğur, Ece Erken, Melek Mosso ve daha birçok ünlü isim, takipçilerinden aylık ücret alarak özel içerikler paylaşmaya başladı. Kimi hesapların aylık kazancı yüz binlerce lirayı aşarken, sosyal medyada "mahremiyet para karşılığı satılıyor", "teşhircilik normalleştiriliyor" ve "gençlere kötü örnek olunuyor" yorumları peş peşe geldi.

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Ünlülerden Instagram’da Yeni Gelir Modeli

Instagram'ın ücretli abonelik sistemi, son dönemde ünlü isimlerin en çok tercih ettiği gelir modellerinden biri haline geldi. Bir dönem yalnızca reklam anlaşmaları ve marka iş birlikleriyle para kazanan ünlüler, artık takipçilerinden doğrudan aylık abonelik ücreti almaya başladı.

Instagram Abonelikleri Tartışma Yaratıyor

ABONELERE YÖNELİK "ÖZEL İÇERİK"

Sistem kapsamında aboneler; özel hikayeleri, videoları, canlı yayınları ve yalnızca ücret ödeyen kişilere açık paylaşımları görebiliyor. Türkiye'de her geçen gün daha fazla ünlü ismin dahil olduğu sistem, beraberinde yeni bir tartışmayı da başlattı.

Instagram’da Abonelik Açan Ünlüler

Instagram'da abonelik sistemi açan isimler arasında Gülben Ergen, Şeyma Subaşı, Merve Boluğur, Ece Erken, Melek Mosso, Aleyna Tilki, Selin Ciğerci ve Ece Ronay gibi isimler bulunuyor. Mevcut abone sayılarına göre yapılan hesaplamalarda bazı isimlerin aylık brüt gelirleri dikkat çekiyor.

Ünlülerin Instagram Abonelik Gelirleri
Instagram hesabı
Aylık abonelik ücreti
Abone sayısı
Tahmini brüt aylık gelir
Gülben Ergen
79,99 TL
5.838
466.981,62 TL
Şeyma Subaşı
399,99 TL
165
65.998,35 TL
Merve Boluğur
59,99 TL
585
35.094,15 TL
Ece Erken
79,99 TL
3.592
287.324,08 TL
Melek Mosso
39,99 TL
2.764
110.532,36 TL
Aleyna Tilki
39,99 TL
871
34.831,29 TL
Selin Ciğerci
59,99 TL
38
2.279,62 TL
Ece Ronay
79,99 TL
15.000
1.199.850,00 TL
Şeyma Subaşı Instagram Aboneliğine Öncü Oldu

TÜRKİYE'DE İLK KULLANAN İSİMLERDEN

Instagram'ın ücretli abonelik sistemini Türkiye'de kullanan ilk isimlerden biri Şeyma Subaşı oldu. 399,99 TL'lik aylık abonelik ücreti belirleyen Subaşı, takipçilerine özel içerikler sunmaya başladı.

Gülben Ergen de Abonelik Sistemi Açtı

Abonelik sistemini açan isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Üç çocuk annesi sanatçı, aylık 79,99 TL karşılığında özel içerikler paylaşacağını duyurdu.

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Gülben Ergen’in Paylaşımları Sosyal Medyada Olay Oldu

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLER

Ergen'in sistemi tanıtmak amacıyla bikinili ve bornozlu görüntüler paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim bunu yeni nesil dijital gelir modeli olarak değerlendirirken, çok sayıda kullanıcı ise yapılan tanıtımın özellikle gençlere kötü örnek olduğunu savundu.

Gülben Ergen Eleştirilere Yanıt Verdi

ELEŞTİRİLERE YANIT

Ergen ise, "Ben abonelik sisteminde sadece kendim gibiyim. Samimiyim." ifadelerini kullandı.

Ece Erken’den Gülben Ergen’e Gönderme

GÜLBEN ERGEN'E GÖNDERME

Sunucu Ece Erken de abonelik sistemini aktif eden isimlerden biri oldu. Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden, "Sonradan bikinimi paylaşıp da özel abone açan bir kadın değilim." ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada Gülben Ergen'e gönderme olarak yorumlandı.

Merve Boluğur Ücretli Abonelik Başlattı

MERVE BOLUĞUR DA KERVANA KATILDI

Yaklaşık 3,8 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur da ücretli abonelik sistemini açtı. Oyuncu, aylık 59,99 TL karşılığında abonelerine özel içerikler sunmaya başladı.

Instagram’da Özel Hayat Ticari Ürüne Dönüşüyor

Eleştirilere göre mesele yalnızca Instagram'ın sunduğu yeni bir gelir modeli değil. Asıl tartışılan konu, özel hayatın giderek ticari bir ürüne dönüşmesi. Eskiden magazin sayfalarında yer alan görüntüler bugün bizzat ünlüler tarafından "özel içerik" etiketiyle ücret karşılığında pazarlanıyor.

Takipçi Merakı Ekonomik Değere Dönüşüyor

Takipçilerin merak duygusu ekonomik değere çevrilirken, özel yaşam da satılabilir bir ürüne dönüşüyor. Özellikle eski popülaritesini yeniden yakalamak isteyen bazı isimler ya da sosyal medyada daha fazla kazanç elde etmeyi hedefleyen fenomenler, dikkat çekebilmek için mahremiyet sınırlarını her geçen gün biraz daha zorluyor.

Mahremiyet, Dijital Ekonominin Ürünü Haline Geldi

Bikinili fotoğraflardan yatak odası görüntülerine, tatil paylaşımlarından özel yaşam kesitlerine kadar birçok içerik artık "abonelere özel" etiketiyle sunuluyor. Eleştirilere göre görünürlüğün para kazandırdığı bu yeni düzende beden ve mahremiyet, dijital ekonominin en değerli ürünlerinden biri haline geliyor.

Ünlülerin Abonelik Sistemine Geçişine Tepkiler

Ünlü isimlerin ücretli abonelik sistemine geçmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Para yetmiyor mu yoksa garibanlar?"

"Ne yapsın, fenomenlerin abone paralarıyla milyonları kazandıklarını görünce onlara imrenmiştir."

Ünlülerin Abonelikleri Ahlaki Yozlaşma Tartışmalarını Alevlendirdi

"Yaptıkları çok kötü örnek oluyor alttan gelecek olan nesile."

"Onlar moderniteyi değil ahlaki yozlaşmayı ve teşhirciliği özgürlük sanıyorlar."

"Bu devir teşhircilerin devri."

"İnsanda biraz olsun utanma olur. Neyin peşindesiniz? Para ve şöhret sizi ne hale getirmiş."

Uzmanlardan Ünlülere Uyarı: Gençleri Etkiliyor

Uzmanlar ise en büyük riskin çocuklar ve gençler olduğuna dikkat çekiyor. Rol model olarak görülen ünlü isimlerin, daha fazla kazanç uğruna özel hayatlarını pazarlamasının genç kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtiliyor.

Instagram Abonelikleri Gençler İçin Risk Taşıyor

GENÇ KUŞAK ÜZERİNDE KALICI ETKİ

Kolay para kazanma düşüncesinin normalleşmesi, görünür olmak için mahremiyetin ikinci plana atılması ve sürekli dikkat çekme yarışının özellikle genç kuşak üzerinde kalıcı sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Instagram'ın abonelik sistemi teknik olarak yalnızca ücretli bir üyelik modeli olsa da, kamuoyunda tartışılan konu artık bunun çok ötesine geçmiş durumda.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin