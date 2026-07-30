Onur Özkan

Önce tabelaya bakalım… Fenerbahçe'de Polonya'ya giderken hedef turdu, onu da alıp geldiler. Ancak oyun ve oyuncu performansları hem bir sonraki eşleşme hem de sezonun bundan sonrası için kırmızı alarmdı.

Öncelikle İsmail Kartal'ın bazı konulardaki fikirlerinden vazgeçmesi gerekiyor. Oosterwolde sezon içinde belki 4-5 maç için ideal bektir. Ancak onun dışında asla Fenerbahçe gibi topa sahip olmak isteyen, oyunu 3. bölgede oynamak isteyen bir takımın asla beki olamaz.

Hocanın Archie Brown'la sorunu mu var? Yoksa kullanmalı. Sorunu varsa da sol bek için yeni bir formül bulunmalı. İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci ile ilgili uzun vade planları ne bilemiyoruz.

Ancak şunu artık anlaması gerekiyor. İrfan Can artık 2023'te bıraktığı futbolcu değil. Hem fiziki hem form hem de mental olarak çok geriye gitmiş. 2026 Fenerbahçesi'nin ancak hamle oyuncusu olabilir.

Kerem Aktürkoğlu berbat bir maç çıkardı. Belli ki Leao haberleri onu olumsuz etkilemiş. Ancak Kerem şu durumdayken bile Oğuz Aydın'ı sadece son 10 dakikada düşünmeyi anlayamadım.

Oyuna gelirsek… Maçın başında rakibin büyük hatasıyla penaltı alıp öne geçmek büyük bir fırsattı. Ancak kalitesi ciddi düşük, sadece mücadele edebilen bir takıma karşı özellikle 30'dan sonra oynanan oyun kabul edilemez. Şimdiden uyaralım.

Belki Fenerbahçe bu turu geçti ancak Sturm Graz önünde oyun ve oyuncu performansları belli bir seviyeye çıkmazsa işin sonu hüsran olur. İsmail Kartal önündeki 6 günde bir şeylerin hesabını, kitabını çok daha iyi yapmalı.