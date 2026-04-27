Onur Özkan

Derbi öncesinde sokağa çıksak 100 kişiden 51'i Fenerbahçe'nin galibiyete olduğunu söylerdi. Burada çıkış noktası; Kante-Guendouzi-İsmail'li orta sahanın Galatasaray'a büyük üstünlük kurma ihtimaliydi. Ve tabii ki de Galatasaray'ın son 10 yılda evinde Fenerbahçe'yi sadece 1 kez yenmesi.Ancak derbinin bana göre iki kırılma anı oldu.İlki Okan Buruk ve Tedesco'nun 11'leriydi. Buruk'un Lemina-Torreira önünde Yunus tercihi ve sağ bekte Sallai hamlesi çok doğruydu. Yunus'la ön alan baskısını mükemmele yakın yaptı Galatasaray. Sallai de geriden oyun kurulumu ve hücum setlerini üst seviyeye çekti. Fenerbahçe'de ise tam tersi Tedesco'nun 11'i yanlışlarla doluydu. Derbi öncesi herkesin orta fikri olan orta alan üstünlüğünü İsmail'i kulübede tutarak Galatasaray'a verdi İtalyan… Kasımpaşa maçında bile acemiliği ile saç baş yolduran Cherif ile derbiye çıkmak nasıl bir icattır, onu da anlamadım.İkinci kırılma anı ise Talisca'nın kaçan penaltısıydı. O dakikadan sonra tüm momentum Galatasaray'a geçti. Sahada hem daha istekli hem daha organize hem de daha kaliteli bir takım izledik. Son dönemin en iyi futbollarından birisiydi tartışmasız. Oyunun her anını çok daha doğru oynadı Buruk'un ekibi ve çok haklı bir galibiyet aldı.İki takım arasındaki net farkları mükemmel şekilde gösteren bir 90 dakikaydı. Çok daha kaliteli olan, çok daha organize olan, kenardan ve yönetim katından çok daha iyi yönetilen Galatasaray kazandı...Yarışı bu noktaya getirmesi bile büyük başarı olan Fenerbahçe kaybetti...Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutluyorum.