Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 20 milyonu aşkın memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı.

Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler yüzde 16.61 olarak kesinleşti.

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını, memurların ise yüzde 12.41'lik artışını belirledi.

Haziran enflasyonuna ilişkin tahminler yüzde 1 ile 1.71 arasında değişiyor.

Temmuz ayında memurlar ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra birçok sosyal yardım ödemesi artacak.





5 aylık veriler neyi gösterdi?



Mayıs enflasyon verisi ile birlikte aralık ayından bu yana geçen 5 ayın oranı ortaya çıktı. Yüzde 16.61 olarak hesaplanan bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklisinin artışını, memurlar ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. 20 milyonu aşkın memur ve emeklinin temmuz zammı için artık geri sayım başladı. Temmuz'da sadece emekli ve memur değil sosyal yardım alan vatandaşların da gelirleri artacak. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler kesinleşti. Şimdi gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Böylece temmuz artışı ile ilgili hesaplamalar da belirlendi.Mayıs enflasyon verisi ile birlikte aralık ayından bu yana geçen 5 ayın oranı ortaya çıktı. Yüzde 16.61 olarak hesaplanan bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklisinin artışını, memurlar ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi.

Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler yüzde 16.61 olarak kesinleşti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Bu veriyle birlikte hangi oranlar kesinleşti?



Yüzde 16.61 oranı SSK ve Bağ- Kur emeklisinin 5 aylık artışını ifade ediyor. Haziran sıfır bile çıksa bu oran emeklilerin maaşlarına uygulanacak.

Bu oranla birlikte memurlar ve memur emeklileri için de 5.05 puanlık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.41'lik artışı kesinleştirmiş oldu.



İki kesim arasındaki fark neden kaynaklanıyor?



SSK ve Bağ- Kur'luların maaşlarına enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışı alıyor. Temmuz'da artış oranı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 11 artışın üzerindeki oranı göre hesaplanıyor. Bu yüzden fark oluşuyor.



İki kesim arasındaki farkın kapatılması mümkün mü?



Daha önce de memurlar lehine fark oluşmuştu. Ocak ayında yine iki kesim arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin lehine 6.5 puanlık fark vardı. Bu değişmedi. Ancak Hükümet bu konuda bir karar verirse refah payı ekleyerek iki oranı eşitleyebilir. Yüzde 16.61 oranı SSK ve Bağ- Kur emeklisinin 5 aylık artışını ifade ediyor. Haziran sıfır bile çıksa bu oran emeklilerin maaşlarına uygulanacak.Bu oranla birlikte memurlar ve memur emeklileri için de 5.05 puanlık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.41'lik artışı kesinleştirmiş oldu.SSK ve Bağ- Kur'luların maaşlarına enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışı alıyor. Temmuz'da artış oranı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 11 artışın üzerindeki oranı göre hesaplanıyor. Bu yüzden fark oluşuyor.Daha önce de memurlar lehine fark oluşmuştu. Ocak ayında yine iki kesim arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin lehine 6.5 puanlık fark vardı. Bu değişmedi. Ancak Hükümet bu konuda bir karar verirse refah payı ekleyerek iki oranı eşitleyebilir.