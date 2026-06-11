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Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?

5 aylık enflasyon açıklandıktan sonra gözler temmuz ayında ortaya çıkacak 6 aylık orana çevrildi. Haziran enflasyonu ile ilgili tahminler emekli ve memur için 5 ayrı hesaplamayı ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?
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  • 20 milyonu aşkın memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı.
  • Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler yüzde 16.61 olarak kesinleşti.
  • Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını, memurların ise yüzde 12.41'lik artışını belirledi.
  • Haziran enflasyonuna ilişkin tahminler yüzde 1 ile 1.71 arasında değişiyor.
  • Temmuz ayında memurlar ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra birçok sosyal yardım ödemesi artacak.
20 milyonu aşkın memur ve emeklinin temmuz zammı için artık geri sayım başladı. Temmuz'da sadece emekli ve memur değil sosyal yardım alan vatandaşların da gelirleri artacak. Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler kesinleşti. Şimdi gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Böylece temmuz artışı ile ilgili hesaplamalar da belirlendi.

Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-1 5 aylık veriler neyi gösterdi?

Mayıs enflasyon verisi ile birlikte aralık ayından bu yana geçen 5 ayın oranı ortaya çıktı. Yüzde 16.61 olarak hesaplanan bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklisinin artışını, memurlar ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi.
Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler yüzde 16.61 olarak kesinleşti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık veriler yüzde 16.61 olarak kesinleşti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-2 Bu veriyle birlikte hangi oranlar kesinleşti?

Yüzde 16.61 oranı SSK ve Bağ- Kur emeklisinin 5 aylık artışını ifade ediyor. Haziran sıfır bile çıksa bu oran emeklilerin maaşlarına uygulanacak.
Bu oranla birlikte memurlar ve memur emeklileri için de 5.05 puanlık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.41'lik artışı kesinleştirmiş oldu.

Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-3 İki kesim arasındaki fark neden kaynaklanıyor?

SSK ve Bağ- Kur'luların maaşlarına enflasyon oranı yansıtılırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışı alıyor. Temmuz'da artış oranı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ise Ocak'taki yüzde 11 artışın üzerindeki oranı göre hesaplanıyor. Bu yüzden fark oluşuyor.

Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-4 İki kesim arasındaki farkın kapatılması mümkün mü?

Daha önce de memurlar lehine fark oluşmuştu. Ocak ayında yine iki kesim arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin lehine 6.5 puanlık fark vardı. Bu değişmedi. Ancak Hükümet bu konuda bir karar verirse refah payı ekleyerek iki oranı eşitleyebilir.
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-3
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-4 Haziran beklentileri nasıl?

Haziran enflasyonuna ilişkin pek çok tahmin var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1.52 oldu. Geçen yılın haziran ayında TÜFE yüzde 1.37 çıkmıştı. Haziran enflasyonunun mayıs ayında olduğu gibi yüzde 1.71 çıkması da bir ihtimal olarak görülüyor. Haziran enflasyonunu yüzde 1 olarak bekleyenler de var.

Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-5 Bu oranlar nasıl yansıyacak?

Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak Haziran enflasyonu kesinleştikten sonra 6 aylık oran da hesaplanmış olacak. Tahminlere bakıldığında 6 aylık enflasyonun yüzde 17-19 aralığında çıkması bekleniyor.

Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-6 Maaşlar nasıl değişecek?

Ortaya çıkan artış oranları maaşlara direkt yansıtılacak. Ancak emekliler için taban maaş uygulaması da bulunuyor. Taban maaş artışı için yasa gerekiyor. Hükümet ya enflasyon oranını yansıtarak ya da kendisi ocak ayında olduğu gibi bir rakam belirleyerek en düşük emekli maaşını açıklayacak.
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-4
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-5 Taban maaş nasıl uygulanacak?

6 aylık enflasyon oranı kök maaşlara uygulanacak. Ek ödeme ile birlikte ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçükse kalanı seyyanen ödeme ile tamamlanacak. Yüksekse çıkan rakam ödenecek.

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1 OLURSA
KategoriDeğer
SSK Bağ-Kur artış oranıYüzde 17.77
Memur enflasyon farkı6.10 puan
Memur ve emeklisi artışıYüzde 13.53
En düşük emekli maaşı23.554 TL
En düşük memur maaşı70.264 TL
En düşük memur emeklisi maaşı31.530 TL
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-5

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.37 OLURSA
KategoriDeğer
SSK Bağ-Kur artış oranıYüzde 18.20
Memur enflasyon farkı6.49 puan
Memur ve emeklisi artışıYüzde 13.94
En düşük emekli maaşı23.640 TL
En düşük memur maaşı70.517 TL
En düşük memur emeklisi maaşı31.643 TL
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-6

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.52 OLURSA
KategoriOran/Miktar
SSK Bağ-Kur artış oranıYüzde 18.38
Memur enflasyon farkı6.65 puan
Memur ve emeklisi artışıYüzde 14.11
En düşük emekli maaşı23.676 TL
En düşük memur maaşı70.623 TL
En düşük memur emeklisi maaşı31.691 TL
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-7

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.6 OLURSA
KategoriDeğer
SSK Bağ-Kur artış oranıYüzde 18.47
Memur enflasyon farkı6.73 puan
Memur ve emeklisi artışıYüzde 14.20
En düşük emekli maaşı23.694 TL
En düşük memur maaşı70.678 TL
En düşük memur emeklisi maaşı31.718 TL
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-8

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 1.71 OLURSA
KategoriDeğer
SSK Bağ-Kur artış oranıYüzde 18.60
Memur enflasyon farkı6.85 puan
Memur ve emeklisi artışıYüzde 14.33
En düşük emekli maaşı23.720 TL
En düşük memur maaşı70.759 TL
En düşük memur emeklisi maaşı31.752 TL
Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-9

TAZMİNAT TAVANI DEĞİŞECEK

Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-10 Kıdem tazminatı ile ilgili hangi değişiklik olacak?

Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla Temmuz ayında yükselecek. Halen tazminat tavanı 64 bin 948 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 64 bin 455 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar tahmine göre 74 bin 113 liraya ulaşacak.

TÜM ÖDEMELER ARTACAK

Masada 5 ayrı hesap var! Emekli, memur ve sosyal yardımlarda yeni dönem: Kim ne kadar alacak?-11 Temmuz ayında başka hangi ödemeler ve maaşlar artacak?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında memurlara yapılan maaş artış oranı birçok sosyal ödemeyi de değiştiriyor.
Böylece temmuz ayında emekli ve memurların dışında milyonlarca vatandaşın da geliri artacak. İşte değişecek olan ödemeler:

-Memurların aile yardımları.
-Memurların toplu sözleşme ikramiyeleri.
-65 yaş aylığı.
-Evde bakım parası.
-Engelli ve engelli yakını aylığı.
-Hastalara ödenen sosyal yardımlar.

Haber: Faruk Erdem
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