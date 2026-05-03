Onur Özkan

Galatasaray adına bu sezonun bir ismi olsaydı "asla ders almayanlar" sezonu olurdu… Ağustos ayından bu yana ciddiyetsizliğin, düşük enerji ve konsantrasyonun bedelini çok fazla ödemişti Galatasaray.İşler zora girince de geçen hafta olayı ciddiye alıp şampiyonluğa dev bir adım atılmıştı.Ancak Okan Buruk'un ekibi "kutlama gecesi"nde yine ciddiyetsizliğin faturasını ödedi. Hocanın bu sezon defalarca söylediği ama bir türlü gerçekleşmeyen" dersimizi aldık" sözünün yine içi boş çıktı. Maçın santrasıyla beraber görüntü şuydu. Geçen hafta tüm enerjisini Rams Park'ın çimlerinde bırakan bir takım.Şampiyon olmadan kutlama hazırlıklarını yapan bir oyuncu grubu. Ve bu duruma ayak uyduran, asla önlem alamayan bir teknik heyet. Bir tarafta ne taktiksel, ne fiziksel ne mental hazırlığını yapabilen bir takım, diğer tarafta da tam tersi yüzde yüz odaklı bir takım olunca, beklentilerin çok ötesinde bir gece yaşandı. Galatasaray'ın ne kadar berbar durumda olduğunun özeti, Osimhen'in sezonun en kötü maçı çıkarması oldu.Galatasaray dünkü faciaya rağmen haftaya Rams Park'ta kazanıp şampiyon olacaktır.Ancak Okan Buruk ve yönetim bu sezonun muhasebesini çok iyi yapmak zorundadır. Duygusallıktan uzak hatta bazı oyuncular özelikle acımasız kararlar bile almak gerekiyor. Şu net ki, Galatasaray'ın çok ciddi bir değişime ihtiyacı var.