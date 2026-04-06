Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Umutların tükendiği anda

Eklenme Tarihi 6 Nisan 2026

Derbi tam anlamıyla Rus ruleti gibi başladı. Bunun sebebi, "tamam ya da devam" maçındaki Tedesco'nun fazlasıyla cüretkar oyun tercihiydi.
Fenerbahçe ön alan baskısıyla çok etkili olsa da presten çıktığında merkezdeki boşluklar nedeniyle Beşiktaş da önemli fırsatlar yakaladı.
İlk 20 dakikayı izleyen herkes "Bu maçta çok gol olur" diye düşündü.


Ama Asensio'nun sakatlığı tüm senaryoyu değiştirdi. Asensio-Fred değişikliği ile Fenerbahçe'nin 3. bölgedeki etkinliği çok azaldı. Ancak merkezdeki boşluklar da azalınca Beşiktaş'ın etkili geçişleri büyük oranda ortadan kalktı. Kalan bölümde oyunu Tedesco'nun ekibi kontrol ediyor gibi gözükse de aslında her şey Sergen Yalçın'ın istediği gibi gitti.


İkinci yarının başında da görüntü fazla değişmedi. Ancak 55 sonrası Fenerbahçe yeniden ön alan baskı agresifliğini yükseltti ve maçın başından beri ilk kez ciddi bir oyun üstünlüğü ortaya çıktı.


Bu noktada Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, 9 numara sendromu ortaya çıktı. Atak devamlılığı çok iyi olsa da sonlandırma konusu yine şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma göre yine vasatın çok altıydı. Cherif ve Kerem'in yüzde 100 pozisyonlarında, kaçırmak daha zor olandı. Ancak Fenerbahçe adına umutların tükendiği anda gelen bir penaltı ve Kerem'in golü, belki de sezonun en kritik dokunuşu oldu. Tedesco'nun ekibi şampiyon olur mu, olmaz mı bilinmez ama en azından Rams Park'taki derbiye iddialı çıkacak bir Fenerbahçe göreceğiz.


Beşiktaş adına özellikle ikinci yarıda kurulacak olumlu cümle yok denecek kadar az. Fenerbahçe bu galibiyeti, Beşiktaş ise yenilgiyi kesinlikle hak etti.

