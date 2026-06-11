CANLI YAYIN
Geri

Ünlü isimlerden yorum yağdı! Kilo veren Esra Dermancıoğlu son halini paylaşıp ezber bozdu: "Güneşe çıkmam, makarna yerim"

Fatmagül'ün Suçu Ne ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, verdiği kiloların ardından ulaştığı yeni görüntüsüyle sosyal medyayıa damga vurdu. Paylaşımında 57 yaşında olduğunu belirterek beslenme ve yaşam tarzını anlatan ünlü oyuncu, "30'dan sonra bir daha yaş almadım" sözleriyle yaş tartışmalarına esprili bir son nokta koydu.

Giriş Tarihi:
57 yaşındaki Esra Dermancıoğlu’ndan dikkat çeken sosyal medya paylaşımı

"Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kırgın Çiçekler" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi projelerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu kez ekranlardaki performansıyla değil, geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettirdi.

Yeni imajını gözler önüne serdi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve adeta iğne ipliğe dönen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hem yeni imajını gözler önüne serdi hem de hayata bakış açısını samimi bir dille özetledi.

Yaşım 57 ama 30’dan sonra bir daha yaş almadım

"30'DAN SONRA BİR DAHA YAŞ ALMADIM"

Sosyal medya platformlarında kendine has tarzı ve filtre barındırmayan doğal açıklamalarıyla sık sık gündem olan Esra Dermancıoğlu, son gönderisinde güncel yaşını açıkça paylaşarak meydan okudu.

Esra Dermancıoğlu: Sevmeyi, sevilmekten daha fazla severim

57 yaşına bastığını belirten ünlü oyuncu, genç kalma sırlarını ve yaşam algoritmasını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

57 yaşındayım. Güneşe çıkmam, makarna yerim. Mutsuz olurum, bazen orada kalmayı severim. Aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım. Çok çalışırım, hep çalışırım. Mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam, hemen tüyerim. Sevmeyi, sevilmekten daha fazla severim. Yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım. Buna inandım, siz de inanın.

Esra Dermancıoğlu’ndan yaş alma konusunda sıra dışı ve esprili yaklaşım

Dermancıoğlu'nun yaş alma konusundaki bu sıra dışı ve esprili yaklaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken pozitif enerjisi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Ünlü dostlarından peş peşe yorumlar

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIMA YORUM YAĞMURU

57 yaşındaki oyuncunun zayıflamış hali ve hayata dair felsefik tespiti sadece hayranlarının değil, sanat dünyasındaki dostlarının da hemen dikkatini çekti.

Esra Dermancıoğlu’nun paylaşımına beğeni yağdı

Kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına tırmanan paylaşıma; Seda Sayan, Dolunay Soysert, Evrim Doğan gibi ünlü isimler de kayıtsız kalmayarak destekleyici ve övgü dolu yorumlarda bulundu.

Esra Dermancıoğlu hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Esra Dermancıoğlu kaç yaşında ve kaç kilo verdi?

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu 57 yaşındadır. Son dönemde verdiği kilolarla iğne ipliğe dönen oyuncunun net kilo kaybı belirtilmese de yeni görüntüsü büyük beğeni toplamıştır.

Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı gençlik sırları nelerdir?

Dermancıoğlu paylaşımında güneşe çıkmadığını, çok çalıştığını ve mutsuz olduğu ortamlarda bir saniye bile durmayıp ayrıldığını belirtmiştir.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin