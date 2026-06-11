57 yaşına bastığını belirten ünlü oyuncu, genç kalma sırlarını ve yaşam algoritmasını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

57 yaşındayım. Güneşe çıkmam, makarna yerim. Mutsuz olurum, bazen orada kalmayı severim. Aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım. Çok çalışırım, hep çalışırım. Mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam, hemen tüyerim. Sevmeyi, sevilmekten daha fazla severim. Yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım. Buna inandım, siz de inanın.