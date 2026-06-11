Ünlü isimlerden yorum yağdı! Kilo veren Esra Dermancıoğlu son halini paylaşıp ezber bozdu: "Güneşe çıkmam, makarna yerim"
Fatmagül'ün Suçu Ne ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, verdiği kiloların ardından ulaştığı yeni görüntüsüyle sosyal medyayıa damga vurdu. Paylaşımında 57 yaşında olduğunu belirterek beslenme ve yaşam tarzını anlatan ünlü oyuncu, "30'dan sonra bir daha yaş almadım" sözleriyle yaş tartışmalarına esprili bir son nokta koydu.
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